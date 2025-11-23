H Παναχαϊκή υποδέχεται τον Πανγυθεατικό και θέλει μόνο νίκη

Αν η Παναχαϊκή δεν κερδίσει σήμερα ούτε τον Πανγυθεατικό (γηπ. Παναχαϊκής, 15.00, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για είσοδο στην εξάδα και παραμονή. Η ομάδα της Λακωνίας είναι τελευταία στη βαθμολογία του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής, χωρίς νίκη, έχοντας τη χειρότερη επίθεση και τη χειρότερη άμυνα, οπότε για τους «κοκκινόμαυρους» δεν υπάρχει δικαιολογία.

H Παναχαϊκή πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια της μετά την «4άρα» από την Κόρινθο και να πάρει τους τρεις βαθμούς που θα της επιτρέψουν να ελπίζει ακόμα για την εξάδα.

O Σπύρος Αντωνόπουλος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Καμπεράι, ο οποίος θα επανέλθει στις αρχές του 2026, ενώ επιστρέφει ο Μίμης Αγουρίδης, που εξέτισε την ποινή του.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Ιωάννης Τουρουτσίκας (Αρκαδίας) με βοηθούς τους Παπαγεωργίου και Τουρνικιώτη της ίδιας Ενωσης.

