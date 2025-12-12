H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Film Office Western Greece στο FOCUS – The Meeting Place for International Production, στο Λονδίνο

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η αποστολή της Περιφέρειας είχε εκτεταμένες επαφές με επαγγελματίες του παγκόσμιου οπτικοακουστικού κλάδου, με στόχο την προώθηση της Δυτικής Ελλάδας ως δυναμικού κινηματογραφικού προορισμού και την ανάδειξη των μοναδικών τοπίων και παραγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής μας.

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Film Office Western Greece στο FOCUS - The Meeting Place for International Production, στο Λονδίνο
12 Δεκ. 2025 15:48
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Film Office Western Greece συμμετείχαν στη διεθνή έκθεση FOCUS – The Meeting Place for International Production στο Λονδίνο (8 & 9 Δεκεμβρίου 2025), στο πλευρό του Hellenic Film Commission, που φιλοξένησε την αποστολή στο περίπτερο του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η αποστολή της Περιφέρειας είχε εκτεταμένες επαφές με επαγγελματίες του παγκόσμιου οπτικοακουστικού κλάδου, με στόχο την προώθηση της Δυτικής Ελλάδας ως δυναμικού κινηματογραφικού προορισμού και την ανάδειξη των μοναδικών τοπίων και παραγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής μας.

Στην αποστολή συμμετείχαν: ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης και επικεφαλής του Film Office Western Greece, Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παναγιώτης Μπράμος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης, Δρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης και η υπεύθυνη του Film Office Western Greece, Θεανώ Βούρτση.

Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή της ελληνικής παρουσίας αποτέλεσε η θεματική συνεδρία του Hellenic Film Commission με τίτλο: “Greece as a Destination for Global Audiovisual Productions: Hellenic Film Commission’s Vision & a Case Study of a High-End International Production” που πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως έναν ολοένα πιο ελκυστικό τόπο για διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του Film Office Western Greece συνεχίζει δυναμικά την εξωστρεφή στρατηγική της, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της στον χάρτη των διεθνών παραγωγών και να προσελκύσει νέες επενδύσεις στον τομέα του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών τεχνών.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
15:48 Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ