H Ρωσία απορρίπτει την ευρωπαϊκή αντιπρόταση ειρήνης: «Δεν είναι αποδεκτή για εμάς»

Παρά τις προσδοκίες για πρόοδο στις συνομιλίες Ρωσίας–Ουκρανίας, το Κρεμλίνο απέρριψε την ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνης, ανοίγοντας νέο κύκλο αβεβαιότητας γύρω από την πορεία των διαπραγματεύσεων.

25 Νοέ. 2025 11:53
Pelop News

Ενώ υπήρχε αισιοδοξία ότι Ρωσία και Ουκρανία πλησιάζουν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας, το Κρεμλίνο αντέδρασε αρνητικά στο ευρωπαϊκό σχέδιο ειρήνης που παρουσιάστηκε μετά την αμερικανική πρόταση, χαρακτηρίζοντάς το «εντελώς μη εποικοδομητικό». Η αντίδραση αυτή ανατρέπει τις ισορροπίες και δημιουργεί νέα δεδομένα στις διεθνείς προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μόσχα ότι «το ευρωπαϊκό σχέδιο, με την πρώτη ματιά… είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν είναι αποδεκτό για εμάς». Οι δηλώσεις του υποδηλώνουν σαφή απόρριψη της ευρωπαϊκής προσέγγισης, η οποία διαφοροποιείται σε αρκετά σημεία από το αμερικανικό σχέδιο.

Σύμφωνα με πηγές, το ευρωπαϊκό κείμενο τροποποιεί κρίσιμες παραμέτρους της πρότασης των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων οι περιορισμοί στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και τα εδάφη που θα αναγνωρίζονταν ως ρωσικά με βάση το αρχικό σχέδιο. Οι διαφορές αυτές, που είχαν επισημανθεί και σε προηγούμενη ανάρτηση, φαίνεται πως αποτέλεσαν καταλυτικό παράγοντα για την απόρριψη της πρότασης από τη ρωσική πλευρά.

Η στάση της Μόσχας δημιουργεί νέο κύκλο αβεβαιότητας ως προς την πορεία των διαπραγματεύσεων, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επιδιώκει μια σταθερή και βιώσιμη συμφωνία.

