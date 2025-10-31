Halloween: Η εμφάνιση που επέλεξε ο Γιάννης Αντετοκούμπο ΦΩΤΟ

Το ψηλότερο Minion στο NBA για το Halloween

Halloween: Η εμφάνιση που επέλεξε ο Γιάννης Αντετοκούμπο ΦΩΤΟ
31 Οκτ. 2025 9:12
Pelop News

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμμετείχε στη γιορτή του Halloween με πρωτότυπο τρόπο, εμφανιζόμενος στο Fiserv Forum ντυμένος ως Minion από την ταινία Despicable Me.

Παρά την απουσία του από τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς εναντίον των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, ο Greek Freak έκλεψε την παράσταση πριν από την αναμέτρηση, η οποία έληξε με νίκη των Μπακς 120-110.

Η στολή του 2,11 μέτρων ψηλού Έλληνα σταρ προκάλεσε χαμόγελα και σχόλια, με την ομάδα να τον τρολάρει στο Instagram γράφοντας: «Είναι το ψηλότερο Minion που έχετε δει ποτέ».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Milwaukee Bucks (@bucks)

Σε βίντεο που ανάρτησαν, πρόσθεσαν τη φράση «Minions σήμερα κλέβουμε το φεγγάρι», αναφορά στην ατάκα του Gru από την ταινία.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Milwaukee Bucks (@bucks)
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:38 Τι έδειξαν οι έλεγχοι για χρήση κράνους στη Δυτική Ελλάα την τελευταία εβδομάδα
10:36 ΝΔ: Έφυγε ο πρώην βουλευτής Γιάννης Καβαρατζής
10:31 Αγρίνιο: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε!
10:27 Επιμένει ο Μητροπολίτης Δωδώνης: «Απαράδεκτο» το πουκάμισο έξω σε ομιλητή
10:24 Πιάστηκε γυναίκα με ναρκωτικά στην Πάτρα
10:16 Πάτρα: Την λήστεψαν και ζητούσαν λύτρα για την επιστροφή των κλοπιμαίων
10:15 Airbnb: Συνεχής αύξηση καταλυμάτων και κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης
10:07 Κριτική ΣΥΡΙΖΑ στον Φεύγα για τον χαρακτηρισμό αγροτών ως «ξεβολεμένων»
10:04 Συνελήφθη 48χρονος διακινητής κοκαΐνης στη Θεσσαλονίκη
10:00 Εφτασε στο αεροδρόμιο «Βενιζέλος» με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών
9:57 Παπαθανάσης: 72,6 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ για επαγγελματική κατάρτιση
9:52 Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 1/11
9:48 Η αλήθεια πίσω από το φαινόμενο των «γαλάζιων σκύλων» στο Τσερνόμπιλ
9:36 Βιετνάμ: Τραγικός απολογισμός από τις πλημμύρες, 13 νεκροί και 11 αγνοούμενοι
9:36 ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας: Κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
9:25 Ηράκλειο: Συνελήφθησαν 6 άτομα για την επίθεση σε Βορίδη, έφοδος στον «Ευαγγελισμό» BINTEO
9:23 Ουκρανικό: Το τηλεφώνημα έντασης και οι απαιτήσεις πριν την ακύρωση συνάντησης Τραμπ – Πούτιν
9:13 Ποια είναι η πρώτη γυναίκα χειρουργός μεταμοσχεύσεων ήπατος στην Ελλάδα ΦΩΤΟ
9:12 Halloween: Η εμφάνιση που επέλεξε ο Γιάννης Αντετοκούμπο ΦΩΤΟ
9:01 «Trick or treat» στον Λευκό Οίκο: Το ζεύγος Τραμπ σε ρυθμούς Halloween ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ