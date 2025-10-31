Halloween: Η εμφάνιση που επέλεξε ο Γιάννης Αντετοκούμπο ΦΩΤΟ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμμετείχε στη γιορτή του Halloween με πρωτότυπο τρόπο, εμφανιζόμενος στο Fiserv Forum ντυμένος ως Minion από την ταινία Despicable Me.

Παρά την απουσία του από τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς εναντίον των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, ο Greek Freak έκλεψε την παράσταση πριν από την αναμέτρηση, η οποία έληξε με νίκη των Μπακς 120-110.

Η στολή του 2,11 μέτρων ψηλού Έλληνα σταρ προκάλεσε χαμόγελα και σχόλια, με την ομάδα να τον τρολάρει στο Instagram γράφοντας: «Είναι το ψηλότερο Minion που έχετε δει ποτέ».

Σε βίντεο που ανάρτησαν, πρόσθεσαν τη φράση «Minions σήμερα κλέβουμε το φεγγάρι», αναφορά στην ατάκα του Gru από την ταινία.

