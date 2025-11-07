Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια το Σαββατοκύριακο, ποιος ο λόγος

Χωρίς ορισμένα δρομολόγια θα κινηθεί ο Προαστιακός Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, λόγω τεχνικών εργασιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο από τον ΟΣΕ. Η εταιρεία ενημερώνει ότι η μετακίνηση των επιβατών θα γίνεται με λεωφορεία που θα καλύπτουν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις.

Hellenic Train
07 Νοέ. 2025 12:47
Pelop News

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένα δρομολόγια του Προαστιακού Θεσσαλονίκης, λόγω τεχνικών εργασιών συντήρησης στο δίκτυο που εκτελεί ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δρομολόγια που ακυρώνονται είναι τα εξής:

  • 1596 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), αναχώρηση στις 12:35
  • 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), αναχώρηση στις 14:50
  • 1597 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), αναχώρηση στις 12:20
  • 1599 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), αναχώρηση στις 15:10

Εξυπηρέτηση με λεωφορεία

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, τα ακυρωμένα δρομολόγια θα αντικατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις.

Η εταιρεία ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση, σημειώνοντας ότι οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για τη συντήρηση και ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια και τις αλλαγές μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Hellenic Train και των σημείων πληροφόρησης στους σταθμούς.
