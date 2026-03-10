HH4ALL–Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΕΣΚΑ-Η: Ολιστική Αναπτυξιακή Προσέγγιση για Παιδιά U12

Επιμορφωτικό σεμινάριο προπονητών θα πραγματοποιηθεί από την ΕΟΚ και την ΕΣΚΑ-Η το Σάββατο στην αίθουσα του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης στο «Τόφαλος».

10 Μαρ. 2026 10:33
Pelop News

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε συνεργασία με την Ενωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας-Ηλείας (ΕΣΚΑΗ), στο πλαίσιο του προγράμματος Healthy Hoops 4All, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας και τη UNICEF, διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο για προπονητές στην Πάτρα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, από τις 19:00 έως τις 21:00, στην Αίθουσα του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος».

Το σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο 10 αυτόνομων, ανεξάρτητων μεταξύ τους σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν – με την ίδια θεματολογία – σε διαφορετικές πόλεις της χώρας, έως τα τέλη Μαρτίου 2026.

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου αφορά στον ρόλο του/της προπονητή/τριας στο σύγχρονο οικοσύστημα ανάπτυξης νέων. Εστιάζει σε πρακτικά εργαλεία και προσεγγίσεις που βοηθούν τον/ην προπονητή/τρια να δημιουργεί ασφαλή, συμπεριληπτικά και αναπτυξιακά περιβάλλοντα για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως επιπέδου, ταλέντου ή προοπτικής πρωταθλητισμού. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Τεχνικός Διευθυντής του Octopus MiniBasketball Program της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κ. Γιώργος Καλαϊτζής.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Προπονητές/τριες
Φοιτητές/τριες
Διαιτητές – Κριτές
Ενεργούς Αθλητές/τριες
Κάθε ενδιαφερόμενο/η που δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται για την εισαγωγή και διδασκαλία του μπάσκετ στις μικρές ηλικίες. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο asimop@basket.gr.

