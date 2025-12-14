Hλεία: Ο Βασίλης Γιαννόπουλος είναι ο νεκρός που βρέθηκε από κυνηγό...

Στον 62χρονο Βασίλη Γιαννόπουλο, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής από κυνηγό σε δασική περιοχή ανάμεσα στο Γρύλλο και την Κρέστενα.

Ο 62χρονος είχε εξαφανιστεί το απόγευμα του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου από το κτήμα του ενώ ήταν μαζί του συγγενικά του πρόσωπα.

Μάλιστα είχε εκδοθεί και Missing Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού για τις αναζητήσεις. Οι έρευνες των Αρχών όλη την εβδομάδα απέβησαν άκαρπες παρότι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία και με χρήση drone.

Το σημείο που βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες είναι δύσβατο και εκτός κάποιου μονοπατιού. Ο άντρας που τον βρήκε περίπου στις δέκα το πρωί περπατώντας στο δάσος ενώ κυνηγούσε κάλεσε άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός του 62χρονου δεν φέρει κάποια εμφανή σημάδια τραυμάτων και για την ώρα έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του 62χρονου.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Α.Τ. Κρεστένων οι αστυνομικοί του οποίου είχαν αναλάβει το βάρος των ερευνών τις προηγούμενες ημέρες…

