«Hotel και food management» με βάση το Αίγιο: Θα γίνει ξανά μια ακαδημαϊκή πόλη

Το πράσινο φως από την ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης) και την ΔΙΠΑΕ (η αντίστοιχη Επιτροπή στην Κύπρο) απομένει για να επισημοποιηθεί και τυπικά η έναρξη, από τον Σεπτέμβριο του 2026, του μεταπτυχιακού προγράμματος «Hotel και food management» με βάση το Αίγιο και υπό την σκέπη των Πανεπιστημίων Πάτρας και Λευκωσίας!

Η Αιγιάλεια είναι κοντά στο να ξαναγίνει ακαδημαϊκή πόλη, έστω και μεταπτυχιακά.

Αυτό, πάντως, που κάνει ελκυστικό το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό είναι ότι θα είναι το πρώτο στην Ελλάδα με τέτοιο αντικείμενο, δηλαδή το «Hotel and Food Management».

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, στην εκδήλωση μνήμης για τον Δημήτρη Καλογερόπουλο πριν δύο εβδομάδες, αποκάλυψε την είδηση: «Είναι κρίμα που δεν είναι μαζί μας ο Δημήτρης για να δει πού οδήγησε η κοινή μας προσπάθεια για τη δημιουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο θα ξεκινήσει το επόμενο έτος».

Και η «ΠτΔ» δίνει σήμερα τη δεύτερη είδηση: Πανεπιστήμιο Πάτρας και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχουν καταθέσει στην φάκελο με όλες τις λεπτομέρειες και περιμένουν την πιστοποίησή του, όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών. Μόλις συμβεί αυτό, τότε θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία για την έναρξη του Μεταπτυχιακού από το φθινόπωρο του 2026.

Το μεταπτυχιακό, με βάση το Αίγιο, αλλά απλωμένο σε όλη την Αιγιάλεια, θα είναι εστιασμένο στους τομείς ξενοδοχειακές υποδομές, εστίαση, οινοποιία, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων μιας περιοχής.

Θα είναι μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως (που εξυπηρετεί πολλούς απόφοιτους να το παρακολουθήσουν), αλλά η πρακτική άσκηση, που θα διαρκεί περίπου τρεις μήνες, θα γίνεται στην Αιγιάλεια, σε ξενοδοχειακές μονάδες, οινοποιεία και εστιατόρια.

Δεν θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο το Μεταπτυχιακό, άρα θα έχει δίδακτρα. Σημειωτέον, η διεθνοποίηση του Μεταπτυχιακού εγκρίθηκε μέσω Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι πρώτες βάσεις για τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Δήμου Αιγιαλείας είχαν μπει τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν είχε υπογραφεί το μνημόνιο.

Τι περιλαμβάνει το «μενού» του μεταπτυχιακού: διοργάνωση επιστημονικών και άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις κ.τ.λ.), υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και καινοτόμων πρωτοβουλιών, αξιοποίηση του θεσμού του επισκέπτη καθηγητή για τη διδασκαλία μαθημάτων, συνεργασία των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων των με στόχο τη θεωρητική και πρακτική άσκηση των φοιτητών και την επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων.

