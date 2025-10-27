Η 11χρονη Ανδριανή Αναστασίου έγραψε ιστορία στον ΝΟΠ

Η 11χρονη Ανδριανή Αναστασίου έγραψε ιστορία στον ΝΟΠ
27 Οκτ. 2025 15:16
Pelop News

Χαραγμένο βαθιά στη μνήμη της Ανδριάνης Αναστασίου θα μείνει το προχθεσινό παιχνίδι του ΝΟΠ με τον Πανιώνιο για την 5η αγωνιστική.
Ο τεχνικός του ΝΟΠ Βασίλης Κανελλόπουλος την ώρα που είχε κριθεί η αναμέτρηση έδωσε χρόνο συμμετοχής στα τελευταία τρία λεπτά στην 11χρονη Ανδριάνα Αναστασίου η οποία έπαιξε για πρώτη φορά στην 1 Εθνική και έγραψε ιστορία.
Η 11χρονη είναι μαθήτρια της Ε΄ Δημοτικού και είναι η αδελφή της Αναστασία Αναστασίου η οποία είναι 17 χρονών και αποτελεί ένα από τα σπουδαία ταλέντα του ΝΟΠ.
Η «Π» μίλησε στο τέλος με την νεαρή Ανδριανη πως αισθάνθηκε ο αγώνας και αυτό μας είπε: «Κουράστηκα, αλλά ήταν πολύ ωραία εμπειρία».
Η διοίκηση του ΝΟΠ πάντως με αποδείξεις δείχνει ότι εμπιστευτεί κορίτσια από τις ακαδημίες της και θέλει να «κτίσει» πάνω σε αυτές.

Μάλιστα, προχθές εκτός από την Ανδριανή αγωνίστηκαν επίσης οι νεαρές Αλεξάνδρα Κασπίρη και Κλειώ Καλογέρη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00 Μετά το ΕΣΠΑ, τι;
15:53 Τι δήλωσαν οι Δαρείος και Χριστόπουλος μετά το ντέρμπι
15:44 Παπαθανάσης: «Διαπραγματευόμαστε νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό»
15:35 Παναχαϊκή: Δείτε για ποιο λόγο ο Αντώνης Μπούρδος έγραψε ιστορία
15:25 Δελφοί: Βουνό, θάλασσα και ιστορία
15:16 Η 11χρονη Ανδριανή Αναστασίου έγραψε ιστορία στον ΝΟΠ
15:09 Η αποβολή του Γ. Χριστόπουλου και τα παράπονα
15:02 Ξεκινά η αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας του Μόρνου: Το πρώτο διαπεριφερειακό έργο της χώρας από Στερεά και Δυτική Ελλάδα
15:00 Νέο σχέδιο καθαριότητας για το κέντρο της Πάτρας: Σύσκεψη για αναδιοργάνωση των κάδων
14:56 Χίος: Κυματίζει και φέτος η τεράστια ελληνική σημαία των 150 τ.μ. στο λιμάνι για την 28η Οκτωβρίου
14:52 Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός τερματοφύλακας της Βαλένθια, Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα
14:46 Συναγερμός για 183 εκατ. χακαρισμένους λογαριασμούς Gmail: Κλάπηκαν κωδικοί – Πώς να δείτε αν είστε στη λίστα
14:43 Νεκτάριος Φαρμάκης: «Η ενότητα είναι το ΟΧΙ της δικής μας γενιάς»
14:38 Κρήτη: Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του σε γλέντι στα Χανιά
14:33 Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ανάγκαζε τα παιδιά του, 2, 4 και 5 ετών, να επαιτούν
14:33 Χάνσεν: «Εσχατο μέτρο ο εμβολιασμός ζωών για την ευλογιά»
14:25 Νύχτα, βουνό, 200 κιλά κάνναβης: Ο οδηγός άφησε το αυτοκίνητο και έγινε «καπνός» στην Κόνιτσα ΦΩΤΟ
14:21 Θεσσαλονίκη: «Συγγνώμη, την ακολουθείτε;» – Φοιτήτρια Ιατρικής παρενέβη για να προστατεύσει γυναίκα BINTEO
14:15 Δήμος Πατρέων: “Αλμυρό” το παρκάρισμα χωρίς κάρτα – Τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ
14:10 Ιάσονας Φωτήλας: «Τιμούμε την Πατρίδα μας, αγωνιζόμαστε ενωμένοι για το αύριο που μας αξίζει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ