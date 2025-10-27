Η 11χρονη Ανδριανή Αναστασίου έγραψε ιστορία στον ΝΟΠ

Χαραγμένο βαθιά στη μνήμη της Ανδριάνης Αναστασίου θα μείνει το προχθεσινό παιχνίδι του ΝΟΠ με τον Πανιώνιο για την 5η αγωνιστική.

Ο τεχνικός του ΝΟΠ Βασίλης Κανελλόπουλος την ώρα που είχε κριθεί η αναμέτρηση έδωσε χρόνο συμμετοχής στα τελευταία τρία λεπτά στην 11χρονη Ανδριάνα Αναστασίου η οποία έπαιξε για πρώτη φορά στην 1 Εθνική και έγραψε ιστορία.

Η 11χρονη είναι μαθήτρια της Ε΄ Δημοτικού και είναι η αδελφή της Αναστασία Αναστασίου η οποία είναι 17 χρονών και αποτελεί ένα από τα σπουδαία ταλέντα του ΝΟΠ.

Η «Π» μίλησε στο τέλος με την νεαρή Ανδριανη πως αισθάνθηκε ο αγώνας και αυτό μας είπε: «Κουράστηκα, αλλά ήταν πολύ ωραία εμπειρία».

Η διοίκηση του ΝΟΠ πάντως με αποδείξεις δείχνει ότι εμπιστευτεί κορίτσια από τις ακαδημίες της και θέλει να «κτίσει» πάνω σε αυτές.

Μάλιστα, προχθές εκτός από την Ανδριανή αγωνίστηκαν επίσης οι νεαρές Αλεξάνδρα Κασπίρη και Κλειώ Καλογέρη.

