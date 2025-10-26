Η Αχαΐα αποκτά «φτερά» για την Ελβετία – Το 2026 σύνδεση με τη Ζυρίχη

Ετοιμη να «απογειωθεί» κι αυτήν τη φορά σε μια μεγάλη τουριστική αγορά είναι η Αχαΐα, η οποία μέσω του αεροδρομίου του Αράξου θα αποκτήσει, πλέον, απευθείας πρόσβαση στην πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Ζυρίχη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», κατά τη θερινή σεζόν του 2026 σουηδική αεροπορική εταιρεία θα ξεκινήσει δρομολόγιο Ζυρίχη-Αυλώνας-Αραξος.

Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται κυρίως σε πτήσεις τσάρτερ και είχε ανακοινώσει τον περασμένο Αύγουστο τη συνεργασία της με το γερμανικό κολοσσό Lufthansa -κυρίως στο κομμάτι των μεταφορών- πλέον ετοιμάζεται να επεκτείνει το δίκτυό της σε νέους προορισμούς το 2026.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι πτήσεις θα ξεκινήσουν στις αρχές Ιουνίου και θα διαρκέσουν έως τα τέλη Οκτωβρίου. Σε πρώτη φάση θα πραγματοποιούνται δύο πτήσεις την εβδομάδα, με ενδιάμεση στάση στο διεθνές αεροδρόμιο Αυλώνα, στα παράλια της Αλβανίας.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι το ερχόμενο καλοκαίρι το κρατικό αεροδρόμιο του Αράξου θα συνδέεται και με το Λουξεμβούργο μέσω Ζακύνθου, στο πλαίσιο συνεργασίας με την αεροπορική εταιρεία «Luxair», η οποία θα εξυπηρετεί τους θερινούς μήνες.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η «VOLOTEA»

Η «Π» κάνει γνωστό ότι και η εταιρεία «Volotea» άναψε ήδη «πράσινο φως» κι ενέταξε στο θερινό της πρόγραμμα για το 2026 πτήσεις από τον Αραξο προς Λιλ και Ναντ.

Αυτό σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι της εταιρείας έμειναν ικανοποιημένοι από την επιβατική κίνηση της φετινής σεζόν, αλλά και από την εξυπηρέτηση που παρείχε το προσωπικό του αεροδρομίου.

Οσον αφορά τη «Ryanair», η οποία φέτος πραγματοποίησε πτήσεις Αραξος-Μπάρι, προς το παρόν δεν έχει ανακοινώσει τα σχέδιά της για το επόμενο καλοκαίρι, ωστόσο, το πιθανότερο είναι να συνεχίσει κι αυτή πτήσεις το 2026.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά, το καλοκαίρι του 2026 ένας κάτοικος της Αχαΐας θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει απευθείας σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, σε ανταγωνιστικές τιμές, χωρίς να χρειάζεται να μεταβεί στην Αθήνα κι αυτό μπορεί να φέρει επιτέλους τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή, αρκεί να γίνουν και επενδύσεις σε υποδομές.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΦΟΡΕΩΝ

Καθοριστικό ρόλο για την προσέλκυση των νέων δρομολογίων -όπως κι αυτών προς Λουξεμβούργο και Ζάκυνθο- διαδραμάτισε η Ενωση Ξενοδόχων Αχαΐας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι δύο φορείς έχουν εξουσιοδοτήσει τον ειδικό συνεργάτη σε θέματα τουρισμού Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος πραγματοποιεί επαφές με αεροπορικές εταιρείες με στόχο την καθιέρωση τακτικών πτήσεων από και προς τον Αραξο.

Αξίζουν τα εύσημα στους εμπλεκόμενους φορείς για τη συστηματική προσπάθεια που καταβάλλουν και είναι ευκαιρία το επόμενο καλοκαίρι ο Αραξος να δείξει στη πράξη τη δυναμική του, προσφέροντας ευκαιρία για ανάπτυξη σε πολλούς κλάδους.

ΧΩΡΙΣ ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ

Αν και απομένουν ακόμη δύο πτήσεις για να ολοκληρωθεί και επισήμως η φετινή τουριστική περίοδος στο αεροδρόμιο του Αράξου, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η σεζόν θα κλείσει με σημαντική αύξηση.

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, η επιβατική κίνηση αναμένεται να παρουσιάσει άνοδο 10%-12% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, δεν θα καταρριφθεί το ιστορικό ρεκόρ του 2018, όταν η κίνηση ξεπέρασε τους 180.000 επιβάτες και οι εκτιμήσεις για το 2025 κάνουν λόγο για περίπου 174.000 επιβάτες που ταξίδεψαν μέσω του κρατικού αεροδρομίου.

Χθες πραγματοποιήθηκε η τελευταία πτήση του δρομολογίου Αραξος – Φρανκφούρτη, ενώ την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου θα εκτελεστεί η τελευταία πτήση Αραξος – Λιλ.

