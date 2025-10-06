Η Αχαΐα στη “μεγάλη σκηνή” της Anuga 2025: Δυναμική παρουσία επιχειρήσεων στην Κολωνία

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει, μαζί με πέντε δυναμικές επιχειρήσεις-μέλη του, στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών «Anuga 2025», που πραγματοποιείται από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου στην Κολωνία της Γερμανίας.

Η συμμετοχή υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τα Επιμελητήρια Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προώθηση των ποιοτικών τοπικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Η Anuga αποτελεί το κορυφαίο παγκόσμιο γεγονός για τον κλάδο των τροφίμων και ποτών, προσελκύοντας κάθε δύο χρόνια δεκάδες χιλιάδες εμπορικούς επισκέπτες και τους σημαντικότερους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων απ’ όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της περιφερειακής αποστολής, πέντε επιχειρήσεις από την Αχαΐα εκπροσωπούν την περιοχή, προβάλλοντας διεθνώς την ποιότητα, την καινοτομία και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου μας. Οι επιχειρήσεις θα βρίσκονται στο περίπτερο Hall 10.2 και είναι οι εξής:

ΛΑΙΜΟΣ ΚΩΝ. ΜΟΝ. ΑΕ. / ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ – σταφίδες Δ. Σοφός – Β. Παναγιωτόπουλος Ο.Ε / TRUFFLE THEORY – τρούφες, μανιτάρια Nostalgaia Ι.Κ.Ε. – ελαιόλαδο Αχαϊκή Γη Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (Achaeanland Oil Products) – ελαιόλαδο ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ – βιομηχανία παγωτού και ζαχαροπλαστικής

Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκπροσωπούν στην έκθεση ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Λουλούδης και ο Οικονομικός Επόπτης κ. Φοίβος Καρακίτσος.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης δήλωσε από την Κολωνία: «Μαζί με πέντε δυναμικές επιχειρήσεις της Αχαΐας προβάλλουμε διεθνώς την ποιότητα και την καινοτομία των προϊόντων μας. Η εξωστρέφεια είναι το “κλειδί” για την ανάπτυξη. Είμαι περήφανος που οι επιχειρήσεις μας ανοίγουν νέους δρόμους συνεργασίας και εξαγωγών, αναδεικνύοντας την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της γαστρονομίας και της επιχειρηματικότητας.»

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις του νομού στην προσπάθειά τους για διεθνή δικτύωση, ανάπτυξη και εξαγωγική δραστηριότητα, προωθώντας την εξωστρέφεια ως στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης για την τοπική οικονομία.

