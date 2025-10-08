Η Αχαΐα στην κορυφή των παραβάσεων για μη χρήση κράνους – 137 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στη Δυτική Ελλάδα

Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», με δεκάδες παραβάσεις να καταγράφονται και τον Σεπτέμβριο στη Δυτική Ελλάδα.

08 Οκτ. 2025 11:38
Pelop News

Εντατικούς ελέγχους πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την 14η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», με στόχο τη συμμόρφωση όλων των οδηγών και επιβατών δικύκλων αλλά και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Στη Δυτική Ελλάδα, από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν 1.470 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 137 παραβάσεις – εκ των οποίων 95 σε οδηγούς και 42 σε επιβάτες.

Ανά Διεύθυνση Αστυνομίας, οι παραβάσεις κατανέμονται ως εξής:

  • Αχαΐα: 76
  • Ακαρνανία: 28
  • Ηλεία: 27
  • Αιτωλία: 6

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους, θεσπίζοντας αυστηρότερες ποινές:

  • 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό, καθώς και τις ίδιες κυρώσεις αν δεν μεριμνήσει για τον επιβάτη του.
  • 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου.
  • 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Όπως υπογραμμίζει η ΕΛ.ΑΣ., «το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές».
