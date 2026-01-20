Η «αχίλλειος πτέρνα» της Γροιλανδίας: Η ανακάλυψη που απειλεί τους πάγους και περιπλέκει τα σχέδια Τραμπ

Μια άγνωστη έως σήμερα γεωλογική αδυναμία κάτω από το παγοκάλυμμα της Γροιλανδίας ενδέχεται να επιταχύνει δραματικά την αποσύνθεση των παγετώνων, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανόδου της στάθμης της θάλασσας και δημιουργώντας νέα δεδομένα για την εκμετάλλευση της περιοχής.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Geology, κάτω από μεγάλο τμήμα του παγοκαλύμματος δεν υπάρχει συμπαγές βραχώδες υπόβαθρο, αλλά ένα εκτεταμένο στρώμα μαλακών ιζημάτων, αποτελούμενο από άμμο και χαλαρό έδαφος. Η σύσταση αυτή καθιστά τον πάγο πολύ πιο ασταθή, καθώς μειώνει την τριβή στη βάση των παγετώνων.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όταν λιωμένο νερό από την επιφάνεια διεισδύει προς τα κάτω, τα ιζήματα αποδυναμώνονται ακόμη περισσότερο, επιτρέποντας σε τεράστιες μάζες πάγου να κινούνται ταχύτερα και να καταλήγουν ευκολότερα στον ωκεανό. Το φαινόμενο αυτό ενισχύει τη θραύση των παγετώνων και επιταχύνει τις απώλειες πάγου.

Το στρώμα των ιζημάτων δεν είναι ενιαίο σε όλη τη Γροιλανδία. Σε ορισμένες περιοχές έχει πάχος μόλις λίγων μέτρων, ενώ αλλού ξεπερνά τα 200 μέτρα. Τα μεγαλύτερα πάχη εντοπίζονται κυρίως σε θερμότερες και πιο υγρές ζώνες στη βάση του πάγου, γεγονός που εξηγεί γιατί σε αυτά τα σημεία παρατηρείται ταχύτερη αποσταθεροποίηση.

Για τη χαρτογράφηση της περιοχής, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 373 σεισμικά όργανα, τα οποία αποκάλυψαν την εκτεταμένη παρουσία μαλακού υποστρώματος κάτω από τον πάγο. Όπως προειδοποιεί ο επικεφαλής της μελέτης, Γιαν Γιανγκ, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, «αν αυξηθεί η ποσότητα του λιωμένου νερού που φτάνει στη βάση, η ροή του πάγου μπορεί να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο».

Τα ευρήματα ενισχύουν τους φόβους ότι το παγοκάλυμμα της Γροιλανδίας είναι πιο ευάλωτο στην κλιματική αλλαγή απ’ όσο εκτιμούσαν έως σήμερα τα κλιματικά μοντέλα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ορισμένες περιοχές του νησιού ενδέχεται να υποστούν πολύ ταχύτερες αλλαγές, ακόμη και αν η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας παραμείνει χαμηλότερη από τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις.

Παράλληλα, η ανακάλυψη περιπλέκει τα σχέδια αξιοποίησης των φυσικών πόρων της Γροιλανδίας, όπως πετρέλαιο, πολύτιμα μέταλλα και σπάνιες γαίες. Η ύπαρξη ασταθούς υποστρώματος καθιστά τις εξορύξεις πιο επικίνδυνες, αυξάνει το κόστος και εντείνει τον κίνδυνο καταρρεύσεων παγετώνων και δημιουργίας παγόβουνων.

Η μελέτη αποκτά και έντονη γεωπολιτική διάσταση, καθώς έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για την Αρκτική. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τον έλεγχο της Γροιλανδίας για λόγους εθνικής ασφάλειας και πρόσβασης σε κρίσιμους πόρους, επικαλούμενος την παρουσία Ρωσίας και Κίνας στην περιοχή.

Ωστόσο, η νέα επιστημονική εικόνα δείχνει ότι κάτω από τους πάγους της Γροιλανδίας κρύβεται μια γεωλογική πραγματικότητα που μπορεί να καταστήσει τόσο την εκμετάλλευση πόρων όσο και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική παρουσία πολύ πιο δύσκολη και δαπανηρή από ό,τι είχε υπολογιστεί μέχρι σήμερα.

