Η άδεια καρέκλα του Σαμαρά και η χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή ΦΩΤΟ

Η παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου», μεταξύ άλλων φέρνει κοντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Καραμανλή. Στο αρχικό πλάνο ήταν να παρευρεθεί και ο Αντώνης Σαμαράς, ωστόσο τελικά δεν θα πάει…

Για την απουσία Σαμαρά από την παρουσίαση, πηγές από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού σχολίασαν ότι είναι μία «προσωπική επιλογή» και ότι «εύχεται κάθε επιτυχία στο βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη»…

Το βιβλίο παρουσιάζεται στο Ωδείο Αθηνών, απέναντι από το ιστορικό κτίριο της οδού Ρηγίλλης 18 και η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρακολουθήσει την εκδήλωση μαζί με τον Κώστα Καραμανλή, έχει σημειολογική αξία, τη στιγμή που το Μαξίμου μιλά για ανάγκη ενότητας για να μην κινδυνεύσει η πολιτική σταθερότητα στη χώρα.

Κατά την είσοδό του, ο Πρωθυπουργός είχε χειραψία με τον Κώστα Καραμανλή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον σύντομο χαιρετισμό μου είπε «συγχαρητήρια για την εκδοτική πρωτοβουλία, να αναλαμβάνεις πιο συχνά τέτοιες πρώτοβουλίες. Είναι σημαντική η προσπάθεια για κρίσιμα ζητήματα μιας επανάστασης που αλλάζει τα πάντα στη ζωή μας».

