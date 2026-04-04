Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου «πάτησε» τον Πανελευσινιακό και γράφει ιστορία, ΦΩΤΟ

Γράφει ιστορία η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου. Νίκησε 76-60 τον Πανελευσινιακό στο φινάλε της κανονικής περιόδου του 2ου Ομίλου της National League 1, τερμάτισε στη 2η θέση και εξασφάλισε απευθείας τη συμμετοχή της στα ημιτελικά των play-offs.

Τα δεκάλεπτα: 13-11, 31-36, 55-52, 76-60.

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ (Κ. Ρουμελιώτης): Γκάτζο 7, Μπαζίνας 9 (1), Νεόφυτος 2, Καφέζας 11 (2), Δ. Ρουμελιώτης, Γκαβασιάδης 14 (1), Φραντζής, Allen 12, Καρατζάς, Κογιώνης 19, Αδαμόπουλος 2, Γκάτζιος.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Βούλγαρης): Γεραμάνης 5 (1), Ιωάννου 11 (2), Πιουσκούλογλου 2, Καλογερογιάννης, Σκαράκης, Βαφειάδης 2, Σταμέλος 11 (1), Σταθόπουλος 6 (1), Κυριλής 8 (1), Ρεκουνιώτης 6, Αναγνωστόπουλος 9.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



