Η ΑΕ Ροϊτίκων «πέρασε» και από την Ολυμπιάδα! Το πανόραμα της 16ης αγωνιστικής της Α1 ΕΣΚΑ-Η

Αήττητη συνεχίζει την πορεία της η ΑΕ Ροϊτίκων που ξεπέρασε εύκολα εκτός έδρας το εμπόδιο της Ολυμπιάδας.

Η… χάρη του Χάρη έχει φτάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ανδραβίδα-ΕΑΠ 72-82

Διαγόρας-Απολλωνιάδα 86-67

ΠΑΣ Ναυπάκτου-Ηρακλής Πύργου 60-40

Αστέρας Τέμενης-Κεραυνός Αιγίου 88-86

Ολυμπιάδα-ΑΕ Ροϊτίκων 52-72

Αίολος Αγυιάς-Αραχωβίτικα/Ακταίο 70-77

Νέοι Γλαύκου-Δύμη

