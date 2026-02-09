Η ΑΕ Ροϊτίκων «πέρασε» και από την Ολυμπιάδα! Το πανόραμα της 16ης αγωνιστικής της Α1 ΕΣΚΑ-Η

«Διπλό» η ΕΑΠ, 82-72 την Ανδραβίδα

09 Φεβ. 2026 22:27
Pelop News

Αήττητη συνεχίζει την πορεία της η ΑΕ Ροϊτίκων που ξεπέρασε εύκολα εκτός έδρας το εμπόδιο της Ολυμπιάδας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ανδραβίδα-ΕΑΠ 72-82

Διαγόρας-Απολλωνιάδα 86-67

ΠΑΣ Ναυπάκτου-Ηρακλής Πύργου 60-40

Αστέρας  Τέμενης-Κεραυνός Αιγίου 88-86

Ολυμπιάδα-ΑΕ Ροϊτίκων 52-72

Αίολος Αγυιάς-Αραχωβίτικα/Ακταίο 70-77

Νέοι Γλαύκου-Δύμη

