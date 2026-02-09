Η ΑΕ Ροϊτίκων «πέρασε» και από την Ολυμπιάδα! Το πανόραμα της 16ης αγωνιστικής της Α1 ΕΣΚΑ-Η
«Διπλό» η ΕΑΠ, 82-72 την Ανδραβίδα
Αήττητη συνεχίζει την πορεία της η ΑΕ Ροϊτίκων που ξεπέρασε εύκολα εκτός έδρας το εμπόδιο της Ολυμπιάδας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ανδραβίδα-ΕΑΠ 72-82
Διαγόρας-Απολλωνιάδα 86-67
ΠΑΣ Ναυπάκτου-Ηρακλής Πύργου 60-40
Αστέρας Τέμενης-Κεραυνός Αιγίου 88-86
Ολυμπιάδα-ΑΕ Ροϊτίκων 52-72
Αίολος Αγυιάς-Αραχωβίτικα/Ακταίο 70-77
Νέοι Γλαύκου-Δύμη
