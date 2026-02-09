Η... χάρη του Χάρη έχει φτάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού!

Εντυπωσιάζει ο νεαρός Πατρινός γκαρντ του Κόροιβου, Χάρης Παρασκευόπουλος (2005, 1,98 μ.) και είναι από τους κορυφαίους παίκτες όχι μόνο της ομάδας της Αμαλιάδας, αλλά συνολικά της φετινής Elite League.

«Aπό τα μεγαλύτερα σουτ της καριέρας μου, σημαντικό αποτέλεσμα, δεν έχουμε χρόνο για πανηγύρια»

Διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες, αρχηγός της Νέων στο περασμένο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, προσεγγίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες το καλοκαίρι του 2025 από δύο Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και η προοπτική του NCAA πάντα υπάρχει και αποτελεί τεράστια πρόκληση.

Στην ήττα του Κόροιβου από τον Πρωτέα Βούλας με 83-82 στο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του με 20 πόντους και 22 στην αξιολόγηση έχοντας 2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 59 βολές, 12 ριμπάουντ και δύο ασίστ σε 31.56.

Στο πρωτάθλημα στην Elite League έχει μ.ο. 8,9 πόντους (35,6>>% στα τρίποντα, 52,2% δίποντα και 71,4% στις βολές) , 5,9 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ με 14,1 στην αξιολόγηση μένοντας στο παρκέ σχεδόν για 27 λεπτά.

