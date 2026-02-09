Η… χάρη του Χάρη έχει φτάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού!

Η σούπερ χρονιά του Παρασκευόπουλου στον Κόροιβο, η Εθνική Νέων και οι προτάσεις από το NCAA

Η... χάρη του Χάρη έχει φτάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού!
09 Φεβ. 2026 21:33
Pelop News

Εντυπωσιάζει ο νεαρός Πατρινός γκαρντ του Κόροιβου, Χάρης Παρασκευόπουλος (2005, 1,98 μ.) και είναι από τους κορυφαίους παίκτες όχι μόνο της ομάδας της Αμαλιάδας, αλλά συνολικά της φετινής Elite League.

«Aπό τα μεγαλύτερα σουτ της καριέρας μου, σημαντικό αποτέλεσμα, δεν έχουμε χρόνο για πανηγύρια»

Διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες, αρχηγός της Νέων στο περασμένο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, προσεγγίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες το καλοκαίρι του 2025 από δύο Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και η προοπτική του NCAA πάντα υπάρχει και αποτελεί τεράστια πρόκληση.

Στην ήττα του Κόροιβου από τον Πρωτέα Βούλας με 83-82 στο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του με 20 πόντους και 22 στην αξιολόγηση έχοντας 2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 59 βολές, 12 ριμπάουντ και δύο ασίστ σε 31.56.

Στο πρωτάθλημα στην Elite League έχει μ.ο. 8,9 πόντους (35,6>>% στα τρίποντα, 52,2% δίποντα και 71,4% στις βολές) , 5,9 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ με 14,1 στην αξιολόγηση μένοντας στο παρκέ σχεδόν για 27 λεπτά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Ο παλαίμαχος Νορβηγός ποδοσφαιριστής, που έγινε ηθοποιός και θέλει να παίξει τον κακό σε ταινία του Τζέιμς Μποντ
23:39 «Έτρεμα μέχρι να δημοσιοποιήσω τον χωρισμό μου» αποκαλυπτική η Δέσποινα Καμπούρη
23:21 Γιατί τα εμβόλια δεν είναι το ίδιο αποδοτικά στους ηλικιωμένους
22:53 Υπόθεση κατασκοπείας: «Στίβεν» το όνομα του Κινέζου πράκτορα που στρατολόγησε τον 54χρονο Έλληνα σμήναρχο
22:48 Ελαιοχώρι Δυτικής Αχαΐας: Ξαφνικός θάνατος για 54χρονο
22:45 Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, η ερωτική αντίζηλος της Έιμι Γουάινχαουζ
22:35 Ισπανία: Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέβαλε τον διαιτητή που κατηγορείται για επίθεση σε ιερόδουλη
22:27 Η ΑΕ Ροϊτίκων «πέρασε» και από την Ολυμπιάδα! Το πανόραμα της 16ης αγωνιστικής της Α1 ΕΣΚΑ-Η
22:25 Εργάτης της Ford αποκάλεσε «προστάτη παιδεραστών» τον Τραμπ και δεν απολύθηκε
22:20 Πάτρα: Καταγγελία για εισβολή σε σπίτι και απειλή με όπλο!
22:04 Πρόκληση από Τσελίκ: Μιλά για αποστρατικοποίηση νησιών του Αιγαίου, αφήνει αιχμές για Δένδια
21:52 Γαλλία: Δίδυμοι που κατηγορούνται για διπλή δολοφονία δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν γιατί μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό!
21:46 Τραγωδία, νεκροί φέρεται να είναι μεταλλωρύχοι καναδικής εταιρείας που είχαν απαχθεί στο Μεξικό
21:33 Η… χάρη του Χάρη έχει φτάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού!
21:09 Χίος: Επίδοξοι κλέφτες μπήκαν σε χωράφι, ο ιδιοκτήτης πυροβόλησε στον αέρα, ένας τραυματίας
21:00 Κατάσκοπος σμήναρχος: Ισχυρίζεται ότι διέρρεε πληροφορίες σε πολυεθνική και όχι σε κρατικές αρχές
20:51 Λάρισα: Συλλαλητήριο και πορεία με τρακτέρ αγροτών στο κέντρο της πόλης, ΒΙΝΤΕΟ
20:41 Σοκ στα Χανιά: Διεθνές κύκλωμα εκβιασμού, έτσι οργανώθηκε και εκτελέστηκε ο εμπρησμός
20:31 Κυριάκος Μητσοτάκης: Εθνική προτεραιότητα η στήριξη της ελληνικής γλώσσας
20:21 Επίθεση σε καθηγητή σε σχολείο από εξωσχολικό, κατέληξε στο νοσοκομείο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ