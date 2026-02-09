«Aπό τα μεγαλύτερα σουτ της καριέρας μου, σημαντικό αποτέλεσμα, δεν έχουμε χρόνο για πανηγύρια»

Ο Φίλιππος Φραντζής για τη νίκη της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου επί του Απόλλωνα, το δικό του καθοριστικό τρίποντο, τις επιδόσεις του (27 πόντοι, 4/7 τρίποντα, 15/15 βολές) και τον στόχο

09 Φεβ. 2026 19:21
Pelop News

«Ήταν σημαντικό αποτέλεσμα, αλλά δεν έχουμε χρόνο για πανηγύρια. Σαφώς και είμαστε χαρούμενοι για τη σπουδαία μας νίκη με τον Απόλλωνα, αλλά πρέπει να την αφήσουμε πίσω. Ακολουθεί ένα αρκετά σημαντικό παιχνίδι και εκεί στρέφουμε πλέον την προσοχή μας». Αυτά τόνισε ο έμπειρος φόργουορντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Φίλιππος Φραντζής, σχολιάζοντας την επικράτηση της Ένωσης κόντρα στον Απόλλωνα και την εξ αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής με τον Προμηθέα 2014, που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου (19:00).

Σε τι συμφώνησαν Προμηθέας 2014 και Απόλλων

– Για τον στόχο ο Φίλιππος Φραντζής υπογράμμισε: «Έχουμε καταφέρει να καθιερωθούμε στα ψηλά της βαθμολογίας και πλέον αυτό μας επιτρέπει να κοιτάζουμε προς τα play-offs».

– Για το σερί των τεσσάρων νικών, εκ των οποίων οι τρεις εκτός έδρας, πρόσθεσε: «Η αλήθεια είναι ότι η δουλειά του κόουτς Ρουμελιώτη είναι λίγο πολύπλοκη και θέλαμε χρόνο για να βρούμε τα πατήματά μας και να γνωριστούμε μεταξύ μας. Όμως σιγά-σιγά η δουλειά που κάνουμε μας βγαίνει στο παρκέ και έρχονται τα αποτελέσματα».

– Τέλος για το καθοριστικό τρίποντο που σημείωσε στα 5΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα με τον Απόλλωνα, με το οποίο η Ένωση προσπέρασε 74-73, αλλά και τον συνολικό του απολογισμό με 27 πόντους (4/7 τρίποντα, 15/15 βολές σε 34΄42΄΄) ο Φίλιππος Φραντζής επισήμανε τα εξής: «Ήταν σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα σουτ της καριέρας μου. Όμως πάντα για εμένα δεν έχουν σημασία οι ατομικές επιδόσεις, εάν η ομάδα χάνει. Είμαι λοιπόν χαρούμενος και ικανοποιημένος γιατί νικήσαμε. Μάλιστα θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει τη νίκη στην κανονική διάρκεια. Δουλέψαμε πολύ καλά, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι και στα 45 λεπτά και αξίζαμε τη νίκη 100%. Όμως όπως κύλησε το παιχνίδι θα μπορούσε το αποτέλεσμα να έρθει ανάποδα. Αφήσαμε τον Απόλλωνα και τον κόσμο να μπει εξίσωση, μας το γύρισαν αλλά τελικά τα καταφέραμε στην παράταση».

