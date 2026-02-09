Σε τι συμφώνησαν Προμηθέας 2014 και Απόλλων

Γιατί άλλαξε η ημερομηνία του μεταξύ τους παιχνιδιού

09 Φεβ. 2026 17:34
Pelop News

Την Κυριακή 15 και όχι το Σάββατο 14 Μαρτίου όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί θα διεξαχθεί το παιχνίδι Προμηθέας 2014-Απόλλων για την 23η αγωνιστική της National League 1. Επίσης άλλαξε η ημερομηνία διεξαγωγής του παιχνιδιού του Προμηθέα 2014 με τον Ηλυσιακό. Παράλληλα αρκετές αλλαγές ανακοίνωσε η ΕΟΚ.

Αναλυτικά η σχετική έχει ως εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι:

* Λόγω κωλύματος του γηπέδου και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΑΣ Παπάγου – ΓΣ Νίκη Βόλου της 11/02/2026 για την 21η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Elite League, αντί ώρα 17.00, θα διεξαχθεί ώρα 18.30 στο ΕΑΚ Παπάγου «B. Ξύδης».

* Για συγκοινωνιακούς λόγους και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια – ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας της 14/02/2026 για την 19η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 ( 1ος όμιλος), αντί ώρα 17.00, θα διεξαχθεί ώρα 19.00 στο κλειστό γυμναστήριου Νάξου «Δ. Περιστεράκης».

* Ο αγώνας ΑΟ Νήαρ Ηστ – Έρμής ΑΟ Αργυρούπολης της 14/02/2026 για την 19η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 (1ος Όμιλος), θα διεξαχθεί «κεκλεισμένων των θυρών» με αριθμό απόφασης 279/26-01-2026 του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου της ΕΟΚ.

Δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο έχουν συνολικά τριάντα (30) άτομα από το κάθε Σωματείο και συγκεκριμένα οι Αθλητές, οι δύο Προπονητές, ο Γιατρός, ο Φυσιοθεραπευτής και δεκατέσσερα (14) ακόμη άτομα, που αναγράφονται σε ειδική κατάσταση (Άρθρο 33, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ο.Κ.).

* Μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας Ηλυσιακός ΑΟ – ΕΑ Προμηθέας 2014 για την 19η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 (2ος όμιλος), αντί 14/02/2026 και ώρα 17.00, θα διεξαχθεί στις 15/02/2026 και ώρα 17.30 στο κλειστό γυμναστήριου Ιλισίων «Αντ. Φώτσης».

* Ο αγώνας Εθνικός Λιβαδειάς – Έσπερος ΓΣ Λαμίας της 14/02/2026 και ώρα 17.00, για την 19η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 (2ος όμιλος), αντί του κλειστού γυμναστηρίου Διστόμου, θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο Λιβαδειάς.

* Μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΕΑ Προμηθέας 2014 – ΑΣ Απόλλων Πατρών για την 23η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 (2ος όμιλος), αντί 14/03/2026 και ώρα 17.00, θα διεξαχθεί στις 15/03/2026 και ώρα 18.00 στο κλειστό γυμναστήριο “Promitheas Park”.

* Λόγω κωλύματος του γηπέδου και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς – ΓΑΣ Κομοτηνή για την 19η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 (3ος όμιλος), αντί 14/ 02/2026 και ώρα 17.00, θα διεξαχθεί στις 15/02/2026 και ώρα 20.15 στο ΔΑΚ Kαλαμαριάς.

* Οι αγώνες ΔΕΚΑ – ΑΟ Λεύκιππος Ξάνθης της 14/02/2026, για την 19η αγωνιστική, ΔΕΚΑ – ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος της 28/02/2026 για την 21η αγωνιστική, ΔΕΚΑ – ΓΑΣ Κομοτηνή της 14/03/2026 για την 23η αγωνιστική και ΔΕΚΑ – ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς της 28/03/2026 για την 24η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 (3ος όμιλος), αντί του ΔΑΚ Ευόσμου, θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου.

* Ο αγώνας ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος – ΚΑΟ Δράμας για την 20η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 (3ος όμιλος), αντί 21/ 02/2026 και ώρα 17.00, θα διεξαχθεί στις 25/02/2026 και ώρα 18.00 στο κλειστό γυμναστήριο του Σιδ. Σταθμού (Τ9).

* Για συγκοινωνιακούς λόγους και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΑΕ Δόξα Πύρρου Άρτας 2001 – ΝΕΟ Ληξουρίου της 15/02/2026 για την 18η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 2 (1ος όμιλος), αντί ώρα 17.00, θα διεξαχθεί ώρα 13.00 στο κλειστό γυμναστήριο Τ9 Κωστακιών.

* ότι ο αγώνας ΓΣ Απόλλων Σμύρνης – ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου της 15/02/2026 για την 18η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 2 (2ος Όμιλος), θα διεξαχθεί «κεκλεισμένων των θυρών» με αριθμό απόφασης 117/06-02-2026 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΟΚ.

Δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο έχουν συνολικά τριάντα (30) άτομα από το κάθε Σωματείο και συγκεκριμένα οι Αθλητές, οι δύο Προπονητές, ο Γιατρός, ο Φυσιοθεραπευτής και δεκατέσσερα (14) ακόμη άτομα, που αναγράφονται σε ειδική κατάσταση (Άρθρο 33, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ο.Κ.)».

