Αγγελος Δανιήλ στον Peloponnisos FM 103,9: «Τα Προσφυγικά αλλάζουν επίπεδο»
Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Αχαϊας Αγγελος Δανιήλ ευχαρίστησε και μέσω του Peloponnisos FM 103,9 τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.
Στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!» του Κώστα Λαμπρόπουλου στον Peloponnisos FM 103,9, μίλησε σήμερα ο πρόεδρος της ΕΠΣ Αχαΐας, Αγγελος Δανιήλ, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο των Προσφυγικών και την επίσημη επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος δεσμεύτηκε για περαιτέρω αναβαθμίσεις στην εγκατάσταση, όπως π.χ. η κατασκευή νέας κερκίδας.
Συνοψίζοντας τις τοποθετήσεις του Αγγελου Δανιήλ:
💡 Τι αλλάζει για την τοπική κοινωνία και τον αθλητισμό:
• Αναζωογόνηση της περιοχής Αγίας Φωτεινής, της «ποδοσφαιρομάνας» συνοικίας της Πάτρας 🏘️
• Νέος φωτισμός LED, ανακαίνιση καθισμάτων, αποδυτηρίων και χλοοτάπητα για μεγαλύτερη ασφάλεια ⚡💺
• Εξυπηρέτηση 14 ομάδων καθημερινά και καλύτερη οργάνωση αγώνων 🏃♂️⚽
• Οικονομική βιωσιμότητα χάρη σε φωτοβολταϊκά, με το ενεργειακό κόστος να μειώνεται κάτω από 30.000 ευρώ/έτος 🌞💰
• Δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλων αθλητικών γεγονότων με χιλιάδες θεατές 👏🎟️
🎯 Επόμενοι στόχοι της ΕΠΣ Αχαΐας:
• Κατασκευή δεύτερης κερκίδας στα Προσφυγικά (κόστος περίπου 75.000 ευρώ) 🏗️
• Παρεμβάσεις στα γήπεδα της Αγυιάς και του «Κάνιστρας» για πλήρη αναβάθμιση ⚙️
• Εστίαση στις βασικές υποδομές: φωτισμός, αποδυτήρια, χλοοτάπητας για αγώνες υψηλών κατηγοριών 🏆
• Γρήγορη και οικονομική υλοποίηση έργων με ίδια μέσα και ορθολογική διαχείριση 🕒💵
✅ Οι στοχευμένες παρεμβάσεις και η μείωση του λειτουργικού κόστους μετατρέπονται σε αναπτυξιακό εργαλείο, δίνοντας ζωή στον αθλητισμό και την ιστορική περιοχή της Πάτρας.
