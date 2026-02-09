Αγγελος Δανιήλ στον Peloponnisos FM 103,9: «Τα Προσφυγικά αλλάζουν επίπεδο»

Στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!» του Κώστα Λαμπρόπουλου στον Peloponnisos FM 103,9, μίλησε σήμερα ο πρόεδρος της ΕΠΣ Αχαΐας, Αγγελος Δανιήλ, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο των Προσφυγικών και την επίσημη επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος δεσμεύτηκε για περαιτέρω αναβαθμίσεις στην εγκατάσταση, όπως π.χ. η κατασκευή νέας κερκίδας.

Συνοψίζοντας τις τοποθετήσεις του Αγγελου Δανιήλ:

💡 Τι αλλάζει για την τοπική κοινωνία και τον αθλητισμό:

• Αναζωογόνηση της περιοχής Αγίας Φωτεινής, της «ποδοσφαιρομάνας» συνοικίας της Πάτρας 🏘️

• Νέος φωτισμός LED, ανακαίνιση καθισμάτων, αποδυτηρίων και χλοοτάπητα για μεγαλύτερη ασφάλεια ⚡💺

• Εξυπηρέτηση 14 ομάδων καθημερινά και καλύτερη οργάνωση αγώνων 🏃‍♂️⚽

• Οικονομική βιωσιμότητα χάρη σε φωτοβολταϊκά, με το ενεργειακό κόστος να μειώνεται κάτω από 30.000 ευρώ/έτος 🌞💰

• Δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλων αθλητικών γεγονότων με χιλιάδες θεατές 👏🎟️

🎯 Επόμενοι στόχοι της ΕΠΣ Αχαΐας:

• Κατασκευή δεύτερης κερκίδας στα Προσφυγικά (κόστος περίπου 75.000 ευρώ) 🏗️

• Παρεμβάσεις στα γήπεδα της Αγυιάς και του «Κάνιστρας» για πλήρη αναβάθμιση ⚙️

• Εστίαση στις βασικές υποδομές: φωτισμός, αποδυτήρια, χλοοτάπητας για αγώνες υψηλών κατηγοριών 🏆

• Γρήγορη και οικονομική υλοποίηση έργων με ίδια μέσα και ορθολογική διαχείριση 🕒💵

✅ Οι στοχευμένες παρεμβάσεις και η μείωση του λειτουργικού κόστους μετατρέπονται σε αναπτυξιακό εργαλείο, δίνοντας ζωή στον αθλητισμό και την ιστορική περιοχή της Πάτρας.

