Η Αιγιάλεια στην «8η Athens International Tourism & Culture Expo 2021»

Το 2021 είναι μία χρονιά εθνικής γιορτής για την Ελληνική Ιστορία και τον Πολιτισμό με πολύ σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις.

Ο Δήμος Αιγιαλείας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Interreg Greece-Italy 2014-2020 ως βασικός εταίρος του έργου «Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience» με ακρωνύμιο «FAME ROAD» σε συνεργασία με τον Έλληνα εταίρο ERFC-European Regional Framework for Co-operation, συμμετέχουν στην 8η Διεθνή έκθεση με τίτλο «8η ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO 2021» που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο από 25 Νοεμβρίου έως 27 Νοεμβρίου 2021.

Η Έκθεση θα έχει αφιερωματικό χαρακτήρα, με βασικό πυρήνα της το σύνθημα «Η κληρονομιά της ιστορίας μας όχημα για τη διεθνή προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού και του Τουρισμού» και στοχεύει, για μια ακόμη χρονιά, στην προώθηση του εισερχόμενου τουρισμού.

Το Υπουργείο Τουρισμού τιμά την Έκθεση με την Αιγίδα του, ενώ παράλληλα ο ΕΟΤ, για ακόμα μια χρονιά, καθώς και η Περιφέρεια Αττικής παρέχουν στην Έκθεση την πολύτιμη στήριξή τους. Στο πλαίσιο της Έκθεσης θα διοργανωθεί ∆ιεθνές Συνέδριο στοχευμένο στην προβολή του Ελληνικού τουρισμού, με έμφαση στον Πολιτιστικό τουρισμό και με ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα θα διοργανωθούν και πολλά events, όπως Πολιτιστικά δρώμενα, αφιέρωμα στην Αρχαία Ελληνική γαστρονομία κ.α.

Οι Έλληνες εταίροι του έργου FAME ROAD απευθύνουν κάλεσμα σε κάθε ενδιαφερόμενο που εμπλέκεται στο κομμάτι του τουρισμού και του πολιτισμού να συμμετέχει στην εν Athens International Tourism Expo με στόχο την προώθηση της Αιγιάλειας.

Το Ευρωπαϊκό έργο FAME ROAD, προσβλέπει στην ενεργοποίηση των πολιτών και των κοινωνικών φορέων, Citizen Driven Destination Building, ώστε να αναδειχτεί μέσα από τις δικές τους ιδέες, καινοτομικά, ο προορισμός στην κατεύθυνση μιας οικολογικά βιώσιμης οικονομίας, ενισχύοντας την κρυμμένη πολιτιστική και φυσική κληρονομιά και τις αγροδιατροφικές αξίες της περιοχής στη βάση της έξυπνης κινητικότητας και της καθαρής ενέργειας.

Προκαταρτικές ιδέες υπάρχουν δημοσιευμένες κάτω από την Αιγιάλεια στο site του έργου https://fameroad.eu/aigialeia/submissions-aigialeia/

To έργο στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: Διατροφή (Food), Τέχνη (Αrt), Κίνηση (Movement), Ενέργεια (Energy), FAME και υλοποιείται στις περιοχές της Murgia της Απουλίας στην Ιταλία και στην περιοχή της Αιγιαλείας στην Ελλάδα με στόχο να αναδείξει τις ως άνω περιοχές σε ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η διασυνοριακή συνεργασία. Με το ακρωνύμιο FAME ROAD εννοείται η επέκταση του μοντέλου σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, την Ευρώπη και στις περιοχές της Ευρωπαϊκής Γειτονίας, κατ’ αρχάς.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ικανότητας των τοπικών επιχειρήσεων να οργανωθούν και να διαχειριστούν σύνθετες και ολοκληρωμένες τουριστικές προσφορές, να προβάλουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους που συνδέονται με την τοπική φυσική κληρονομιά, την αγροδιατροφή, την τέχνη και τον πολιτισμό, τη βιώσιμη κινητικότητα, την πράσινη ενέργεια, μέσω του FAME ROAD δικτύου, στοχεύοντας στη διευρυμένη προβολή των περιοχών στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση στην ιστοσελίδα www.aite.gr

Η Είσοδος των Επισκεπτών επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή Νόσησης ενώ για τη διευκόλυνση σας μπορείτε συμπληρώστε τη λίστα επισκεπτών της έκθεσης https://aite.gr/en/for-visitors/visitor-registration-2021/