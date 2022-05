Η αινιγματική ανάρτηση του Έλον Μάσκ: «Αν πεθάνω μυστηριωδώς... χάρηκα που σας γνώρισα»

Σε μία… αινιγματική ανάρτηση στο Twitter, το οποίο εξαγόρασε πριν λίγες μέρες, προχώρησε τα ξημερώματα ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Έλον Μασκ.

«Αν πεθάνω μυστηριωδώς… χάρηκα που σας γνώρισα», έγραψε ο Μασκ προκαλώντας για ακόμη μία φόρα αναστάτωση στα social media.

Τον… γρίφο πίσω από την ανάρτηση του Αμερικανού μεγιστάνα προσπάθησαν πολλοί να αποκρυπτογραφήσουν χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει ισχυριστεί πολλές φορές στο παρελθόν ότι έχει απειληθεί από τη Ρωσία επειδή παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου στην Ουκρανία.

Κάποιοι, λοιπόν, έσπευσαν να συνδέσουν το γεγονός αυτό με την ανάρτησή του.

Ο Μασκ έχει προσφέρει στην ουκρανική κυβέρνηση ορισμένουν εκ των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων Starlink της διαστημικής του εταιρείας, της Space X. Οι δορυφόροι παρέχουν από την αρχή του πολέμου πρόσβαση στο Internet τόσο στους κατοίκους όσο και τον στρατό της Ουκρανίας και θεωρείται μάλιστα ότι έχει συμβάλει αποφασιστικά στην άμυνα της χώρας απέναντι στον ρωσικό στρατό.

Η ανάρτησή του αυτή έγινε viral, καθώς μέσα σε μόλις τρεις ώρες κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 550.000 likes και περισσότερα από 61.000 retweets.

Αυτό ωστόσο δεν είναι κάτι καινούργιο για τον πλουσιότερο «αστειάτορα» του διαδικτύου στον κόσμο, ο οποίος φαίνεται να προκαλεί συχνά αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περασμένο Φεβρουάριο δημοσίευσε ένα tweet που συνέκρινε τον ηγέτη των Ναζί, Αδόλφο Χίτλερ, με τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.

Το tweet του Μασκ ήταν προφανώς μέρος της συνεχιζόμενης προσπάθειάς του να υποστηρίξει τους Καναδούς οδηγούς φορτηγών που είχαν αποκλείσει την Οττάβα, την πρωτεύουσα του κράτους, για να διαμαρτυρηθούν για την εντολή της καναδικής κυβέρνησης για το εμβόλιο COVID-19 για τους διασυνοριακούς οδηγούς.

Αν και ο Μασκ τελικά διέγραψε το tweet, τα screenshot της δημοσίευσης έμεινε.

Elon Musk deleted a tweet comparing Justin Trudeau to Adolf Hitler over Trudeau’s opposition to the trucker protest in Canada. I wish I could find the words to capture how disgusting this is. pic.twitter.com/YLRc5wYsgR

— Frederick "Pre-order Patriarchy Blues" Joseph (@FredTJoseph) February 17, 2022