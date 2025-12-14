Η Ακαδημία των Σπορ ξόρκισε την κατάρα της ισοπαλίας!

Εσπασε το ρόδι των ισοπαλιών η Ακαδημία των Σπορ, καθώς νίκησε τον Ιδομενέα Χανίων στη Σάλα «Κώστας Πετρόπουλος» με σκορ 37-29 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Β΄ Εθνικής Ανδρών του χάντμπολ. Μετά κι από αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» έκλεισαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για το 2025, χωρίς τουλάχιστον να έχουν γνωρίσει την ήττα (μετρούν 2 νίκες και 3 ισοπαλίες)!

Οι παίκτες του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου μπορεί να έλεγχαν το σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αφού επέβαλαν τον ρυθμό τους πολύ γρήγορα και πάλι, όμως, κατά διαστήματα δεν ήταν σταθεροί, ακούγοντας τα παράπονα του προπονητή τους. Οπως δήλωσε ο Γιάννης Παπαγιαννόπουλος: «Πρέπει όλοι οι παίκτες μου να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει εύκολος και δύσκολος αγώνας. Το κάθε παιχνίδι τελειώνει στο 60΄. Το πληρώσαμε ακριβά τις τρεις προηγούμενες αγωνιστικές με τις ισοπαλίες. Παρόλα αυτά τους αξίζουν συγχαρητήρια για τη μέχρι τώρα πορεία στο πρωτάθλημα».

Στην αρχή του αγώνα βραβεύτηκε ο αθλητής Νίκος Δεμίρης για την 7ετη προσφορά του στην Ακαδημία των Σπορ, αλλά και για τη γενικότερη προσφορά του στο πατραϊκό χάντμπολ και όχι μόνο |(υπήρξε και παίκτης βόλεϊ).

Τα 5λεπτα: 3-1, 6-1, 8-3, 12-6, 15-9, 18-13 (ημ.), 19-13, 24-15, 25-18, 29-21, 34-23, 37-29. Διαιτητές: Αν. Γερουλάνος-Καρ. Γερουλάνος. Δίλεπτες αποβολές: 5-3. Πέναλτι: 4/4-2/4.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Γιάννης Παπαγιαννόπουλος): Σαρικάς 5, Σπανός, Χ. Παπαγιαννόπουλος 2, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 11, Αγγελακόπουλος, Μακρυδάκης, Σκόνδρας, Παπακωστόπουλος 4, Γιαννακούρας 6, Αργυρός, Σμυρνιώτης 6, Δεμίρης, Γ. Παπαδιονυσόπουλος 3, Πανόπουλος, Αλεξόπουλος, Στ. Παπαδιονυσόπουλος.

Οι «πράσινοι» θα ξαναπαίξουν στις 10 Ιανουαρίου με την Ηλιούπολη, εκτός έδρας.

