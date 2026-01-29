Η αλληλεγγύη των οπαδών, ο θάνατος των 7 παλικαριών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες, κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ στην Τούμπα, ΦΩΤΟ

Τον χώρο επισκέφτηκε και αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρης

29 Ιαν. 2026 20:41
Το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με την απώλεια των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ ένωσε όλο τον φίλαθλο κόσμο της Ελλάδας.

«Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ

Φίλοι όλων των ομάδων που ζουν στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω πόλεις βρέθηκαν έξω από την Τούμπα για να αφήσουν ένα λουλούδι για τα θύματα και να ανάψουν ένα κεράκι.

Ο χώρος έχει γεμίσει με κασκόλ και φανέλες του ΠΑΟΚ αλλά έχουν κρεμαστεί κασκόλ του Ολυμπιακού, του Άρη, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του Ηρακλή, του Πανιωνίου, της Καλαμάτας, της Ίντερ και άλλων ομάδων.

Τον χώρο επισκέφτηκε και αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρης, της ΠΑΕ Καλαμάτας αλλά και παιδιά της Σχολής ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη.

 

Η αλληλεγγύη των οπαδών, ο θάνατος των 7 παλικαριών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες, κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ στην Τούμπα, ΦΩΤΟ

