«Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ

Έφτασε στην Τούμπα το ασπρόμαυρο κομβόι με τους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους τους ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Τραγωδία στη Ρουμανία: Επέστρεψε στην Ελλάδα από την Τιμισοάρα το C130 που παρέλαβε τις επτά σορούς των οπαδών

Το συγκεντρωμένο πλήθος «λύγισε» και τα συνθήματα «αθάνατοι» και «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» αντήχησαν δυνατά.

Λίγο πριν από τις 19.00, ξεκίνησε η αυτοκινητοπομπή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που συνοδεύουν τις επτά σορούς προς το γήπεδο της Τούμπας, μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, της οδού Βούλγαρη, της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή και της οδού Κλεάνθους.

Με κόρνες και συνθήματα διέσχιζαν τους κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ πομπή μήκους δύο χιλιομέτρων, ενώ άντρες της Τροχαίας ρύθμιζαν την κυκλοφορία.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από την Ελευσίνα μεταφέροντας τις σορούς από τη ρουμανική πόλη Τιμισοάρα, προσγειώθηκε στις 18:00 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Από εκεί, οι εκλιπόντες μεταφέρθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, συνοδεία μηχανοκίνητης πομπής οργανωμένων οπαδών του Δικεφάλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



