Η αλβανική μαφία φέρεται να είχε σχέδιο δολοφονίας του γενικού εισαγγελέα Βρυξελλών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συλλήψεις έγιναν σήμερα έπειτα από εφόδους σε 18 εγκαταστάσεις, κυρίως στη βελγική πρωτεύουσα.

Η αλβανική μαφία φέρεται να είχε σχέδιο δολοφονίας του γενικού εισαγγελέα Βρυξελλών
18 Νοέ. 2025 16:41
Pelop News

Οκτώ άτομα από τον υπόκοσμο της διακίνησης ναρκωτικών και της αλβανικής μαφίας συνελήφθησαν σε σχέση με ένα φερόμενο σχέδιο δολοφονίας του γενικού εισαγγελέα των Βρυξελλών, ανακοίνωσε η εισαγγελία του Βελγίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συλλήψεις έγιναν σήμερα έπειτα από εφόδους σε 18 εγκαταστάσεις, κυρίως στη βελγική πρωτεύουσα.

«Τον Ιούλιο του 2025, η εισαγγελία ενημερώθηκε από την αστυνομία των Βρυξελλών για μια συνωμοσία με στόχο τη δολοφονία του γενικού εισαγγελέα των Βρυξελλών. Οι κύριοι ύποπτοι φαίνεται να έχουν βεβαρημένο ποινικό μητρώο που συνδέεται με οργανωμένη διακίνηση ναρκωτικών και ενδέχεται να δραστηριοποιούνται εντός της αλβανικής εγκληματικής μαφίας», δήλωσε ο Βέλγος εισαγγελέας.

Οι Βρυξέλλες μαστίζονται τα τελευταία χρόνια από βία που συνδέεται με συμμορίες ναρκωτικών και αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι περισσότερα από 100 από τα πιο επικίνδυνα εγκληματικά δίκτυα της Ευρώπης δραστηριοποιούνται στο Βέλγιο.

Τον περασμένο Φεβρουάριο οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν σταθμούς του μετρό της πρωτεύουσας καθώς κυνηγούσαν δύο υπόπτους έπειτα από συμβάν με πυροβολισμούς που είχε σχέση με εμπόρους ναρκωτικών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:52 Τέλη κυκλοφορίας: Ποια οχήματα δεν θα πληρώσουν με νέα ρύθμιση
17:48 Αιγιάλεια: Δωρεάν διανομή καυσόξυλων σε νοικοκυριά μέσω Πρόνοιας και κοινωνικές δράσεις
17:47 Υπόθεση Λάλα: Με πολυτελή BMW που νοίκιασε ο άλλοτε εξ απορρήτων του Νίκου Παππά, Μανώλης Πετσίτης, κινήθηκαν οι εκτελεστές του
17:40 Όταν η τέχνη γίνεται προσφορά: Μεγάλη συναυλία στήριξης για τους πυρόπληκτους
17:35 Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου, τον έστειλαν στο νοσοκομείο γιατί ζήτησε πίσω κράνος που του έκλεψαν!
17:34 Θεοδωρικάκος – Γκιλφόιλ: Το λιμάνι στα ναυπηγεία της Ελευσίνας μετατρέπεται σε ενεργειακό, εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο
17:29 ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για βαρύτατες ευθύνες Σημανδράκου-Τυχεροπούλου
17:23 Νέος Κόσμος: Φρικιαστική ομολογία, τον σκότωσε στο ξύλο γιατί του έκλεισε τον δρόμο!
17:17 Η αξιολόγηση της ΕΕ απο το ΕΕΣ εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες
17:17 «Όλοι είχαν όπλα και πυροβολούσαν το κοπέλι μου και μου το σκότωσαν», κατάθεση που «καίει» για τα Βορίζια
17:08 «Η ζωή δεν έχει undo» γι’αυτό “Καν’το σωστά” – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας σε σχολεία
17:00 Κηδεία Δημήτρη Σταμάτη: Πλήθος κόσμου είπε αντίο στον πρώην υπουργό – Ο Αντώνης Σαμαράς εκφώνησε επικήδειο
17:00 Διαμαρτυρία στο Αίγιο: «Κάντε το Πρωτοδικείο ξανά αυτοτελές…»!
16:53 Επίσημη Παρουσίαση της νέας εφαρμογής TAXI PATRAS 18300 με γνώμονα την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία
16:47 Βουλή: Διακομματικά συλλυπητήρια για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη
16:46 Το Κουρασάο ετοιμάζεται για το Μουντιάλ – Γράφει ιστορία με την πρόκριση
16:45 Η “Σκυλίσια Ζωή” στο Επίκεντρο+: Η Αννέτα Παπαθανασίου ξεδιπλώνει το χιούμορ και τις σκιές της οικογένειας
16:41 Η αλβανική μαφία φέρεται να είχε σχέδιο δολοφονίας του γενικού εισαγγελέα Βρυξελλών
16:39 To Bitcoin έχασε όλα τα κέρδη του 2025 – Έπεσε κάτω και από τα $90.000
16:36 Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ