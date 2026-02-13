Η Αμερική στέλνει στη Μ. Ανατολή το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο

Εντεινονται οι πιέσεις της Αμερικής, καθώς το Πεντάγωνο στέλνει το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ εντείνουν τα σχέδια για μια ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν.

Πρόκειται για το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το οποίο αναπτύσσεται στην περιοχή έπειτα από αρκετούς μήνες παρουσίας του στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο και αναμένεται να ενωθεί με το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και άλλα εννέα πολεμικά πλοία που ήδη επιχειρούν στη Μέση Ανατολή.

Τραμπ για Ιράν: Πρέπει να συμφωνήσουμε, αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς

Σύμφωνα με τη Wall Streel Journal, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, η κίνηση αυτή έρχεται καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνει την πίεση προς το Ιράν για να προχωρήσει σε παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Λύση σε ορίζοντα 30 ημερών βλέπει ο Τραμπ

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν πραγματοποίησαν έναν πρώτο γύρο συνομιλιών την περασμένη εβδομάδα και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη ώστε να αποφευχθεί στρατιωτική δράση.

Χθες (12/2), ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε το Ιράν πως θα βρεθεί αντιμέτωπο με «πολύ τραυματικές» συνέπειες εάν δεν καταλήξει σε συμφωνία στο τέλος των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά θα είναι πολύ τραυματικές οι συνέπειες, πολύ τραυματικές», είπε στον Λευκό Οίκο, εκτιμώντας πως οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν εντός ενός μήνα.

Ποιο είναι το επίμαχο αεροπλανοφόρο

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford που θα αναπτυχθεί στην περιοχή, βρίσκεται μακριά από τη βάση του για περισσότερες από 200 ημέρες. Το πλοίο είχε ανακατευθυνθεί από τη Μεσόγειο προς την Καραϊβική τον Οκτώβριο για να υποστηρίξει κατασχέσεις πετρελαιοφόρων και την αμερικανική επιχείρηση αρπαγής του προέδρου της Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο.

Οι νέες εντολές σηματοδοτούν την εστίαση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μετά τη στροφή της κυβέρνησης Τραμπ προς το Δυτικό Ημισφαίριο. Όταν το Ford στάλθηκε στην Καραϊβική το φθινόπωρο, ήταν η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που δεν υπήρχε αεροπλανοφόρο ούτε στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, που είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, ούτε στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ.

