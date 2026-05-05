Η «ανάγνωση» της συνέντευξης του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου: Μεταρρυθμίσεις και αντιφάσεις

Μεταρρυθμίσεις με κατεύθυνση την εξωστρέφεια και την αγορά, αλλά η πραγματική δοκιμασία θα κριθεί στην εφαρμογή

05 Μάι. 2026 17:00
Pelop News

Η συνέντευξη του υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου σκιαγραφεί ένα συνεκτικό αφήγημα μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση, με αιχμή τη σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά, τη διεθνοποίηση και τη θεσμική αναδιάρθρωση. Παράλληλα, όμως, αναδεικνύονται κρίσιμες αβεβαιότητες και αντιφάσεις που αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα για το κατά πόσο οι εξαγγελίες μεταφράζονται σε απτά αποτελέσματα.

Στα θετικά, ξεχωρίζει η προσπάθεια εισαγωγής πιο αντικειμενικών κριτηρίων στη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Η μετάβαση από ένα σύστημα που, όπως υπονοείται, μπορούσε να επηρεαστεί από προσωπικές σχέσεις, σε ένα πλαίσιο βασισμένο σε ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, συνιστά θεσμική τομή. Η ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιολόγησης αποτελεί πάγιο αίτημα της ακαδημαϊκής κοινότητας και, εφόσον εφαρμοστεί συνεκτικά, μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση του συνολικού επιπέδου.

Επιπλέον, η έμφαση στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας αντανακλά μια σύγχρονη αντίληψη για τον ρόλο των πανεπιστημίων. Τα βιομηχανικά διδακτορικά, τα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με επιχειρήσεις και η προώθηση της καινοτομίας κινούνται προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης της γνώσης στην πραγματική οικονομία. Σε μια χώρα όπου το brain drain παραμένει ζητούμενο, η ενίσχυση αυτών των δεσμών μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα στη φυγή νέων επιστημόνων.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η ανάδειξη της διεθνοποίησης. Η ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων και η προσέλκυση ξένων φοιτητών ενισχύουν την εξωστρέφεια και δυνητικά δημιουργούν νέα έσοδα και ευκαιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναφορά στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως παράδειγμα εξωστρέφειας υπογραμμίζει τη δυναμική που ήδη υπάρχει σε περιφερειακά ιδρύματα.

Ωστόσο, η συνέντευξη αφήνει και σαφή αρνητικά ή τουλάχιστον ασαφή σημεία. Πρώτον, η υπερβολική αισιοδοξία ως προς την κατάσταση των ελληνικών πανεπιστημίων δεν συνοδεύεται από αυτοκριτική. Αν και αναγνωρίζεται η πολυπλοκότητα των διεθνών κατατάξεων, η γενική εικόνα που δίνεται είναι ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας». Αυτό, όμως, έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα πολλών ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν υποχρηματοδότηση, ελλείψεις υποδομών και διοικητικές δυσλειτουργίες.

Δεύτερον, η προώθηση των μη κρατικών πανεπιστημίων παρουσιάζεται ως «ρηξικέλευθη μεταρρύθμιση», χωρίς να αναλύονται επαρκώς οι πιθανές επιπτώσεις. Η επίκληση της «ευγενούς άμιλλας» δεν απαντά πλήρως στους φόβους για δημιουργία συστήματος δύο ταχυτήτων, ούτε διασφαλίζει ότι τα δημόσια ιδρύματα δεν θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση.

Τρίτον, στο ζήτημα της ασφάλειας, η ρητορική περί «μηδενικής ανοχής» και η εμπλοκή της αστυνομίας μπορεί να απαντά σε πραγματικά προβλήματα, αλλά εγείρει ερωτήματα για την ισορροπία με την ακαδημαϊκή ελευθερία. Η μείωση της παραβατικότητας δεν αρκεί από μόνη της ως δείκτης επιτυχίας, αν δεν συνοδεύεται από ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας εντός των ιδρυμάτων.

Τέλος, η αναφορά στη σύνδεση πανεπιστημίων και τοπικών κοινωνιών μεταφέρει, σε κάποιο βαθμό, την ευθύνη προς τους φορείς (επιμελητήρια, δήμους, περιφέρειες). Αν και η συνεργασία είναι πράγματι αμφίδρομη, η απουσία ενός πιο σαφούς κεντρικού σχεδιασμού δημιουργεί την εντύπωση ότι η Πολιτεία δεν έχει ακόμη διαμορφώσει ολοκληρωμένο πλαίσιο για την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της ανώτατης εκπαίδευσης.

Συνολικά, η συνέντευξη του υφυπουργού αποτυπώνει μια σαφή μεταρρυθμιστική κατεύθυνση, με έμφαση στην εξωστρέφεια, την αξιολόγηση και τη σύνδεση με την οικονομία. Ωστόσο, η επιτυχία αυτής της στρατηγικής θα κριθεί στην εφαρμογή της, εκεί όπου οι διακηρύξεις θα πρέπει να συναντήσουν τις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού πανεπιστημίου.

