Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας με ανακοίνωση της επιβεβαιώνει το περιστατικό ξυλοδαρμό του σε 16χρονο από την Πάτρα και έκανε γνωστό ότι χτυπήθηκε από έναν συνομήλικο του για τον οποίο σχηματίστηκε δικογραφία.

Πάτρα: 16χρονος στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ αναφέρει: «Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων σε βάρος ενός 16χρονου, διότι στις 14-11-2025, το βράδυ, σε πλατεία στην Πάτρα, γρονθοκόπησε έναν συνομήλικό του και τον τραυμάτισε στη μύτη και στο πρόσωπό του».

