Πάτρα: 16χρονος στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 17χρονου, ενώ αναμένονται και νεότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τραυματισμένου μαθητή.

 

Πάτρα: 16χρονος στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό
16 Νοέ. 2025 9:10
Pelop News

Ακόμη ένα περιστατικό ανήλικης βίας σημειώθηκε στην Πάτρα, το 17ο μέσα σε έναν μήνα στη Δυτική Ελλάδα. Ένας 17χρονος γρονθοκόπησε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 16χρονο σε κεντρική πλατεία, με το νέο συμβάν παραβατικότητας να εντείνει τις ανησυχίες για την κλιμάκωση της νεανικής παραβατικότητας στην περιοχή.

Ο 16χρονος, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.

Μετά το περιστατικό, ο ανήλικος ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Ο δράστης, ηλικίας 17 ετών, αναζητείται από τις αρχές. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε τον καβγά ανάμεσα στους δύο εφήβους.

Το νέο αυτό επεισόδιο έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά περιστατικών που περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς, ναρκωτικά και άλλες παραβατικές συμπεριφορές ανηλίκων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Όπως επισημαίνεται, το φαινόμενο δεν αφορά πλέον μόνο τη Δυτική Ελλάδα αλλά συνιστά ένα ευρύτερο ζήτημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 17χρονου, ενώ αναμένονται και νεότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τραυματισμένου μαθητή.

 

πηγή:  protothema.gr

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:54 Ζελένσκι: «Συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο»-Δείτε το πρόγραμμα
10:49 Η Παναχαϊκή υποδέχεται τη Κόρινθο και θέλει μόνο νίκη
10:39 Μεξικό: Βίαια επεισόδια διαδηλωτών με Αστυνομία και 120 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
10:29 Τι είπε ο Κυριακός Μητσοτάκης για το Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας
10:19 Καταργείται η φοροαπαλλαγή για δέματα από το 2026-Τι αλλάζει στην Ελλάδα
10:08 Τρένο: Μελέτη και προτάσεις του πατρινού αρχιτέκτονα Νίκου Πολυζώη
9:59 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:49 Ο ΑΟ Αιγιαλέων καθάρισε και τον Νηρέα και έκανε το 5Χ5
9:39 Καλός καιρός μέχρι την Τέταρτη, Φθινόπωρο από την Πέμπτη
9:29 Αυστραλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισέ 9 ανθρώπους σε αγώνα επίδειξης
9:20 Η Εθνική Ελλάδας με γκολάρες άντεξε την πίεση και νίκησε την Σκωτία
9:10 Πάτρα: 16χρονος στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό
9:01 Στην Ελλάδα σήμερα ο Ζελένσκι-«Αστακός» η Αθήνα και απαγορεύσεις από την ΕΛ.ΑΣ.
23:59 Οι άνθρωποι που κοιμούνται το μεσημέρι δεν είναι τεμπέληδες – Τι δείχνει η ψυχολογία
23:40 Η τέχνη έσπασε τα νεύρα του: Viral πτώση Ιταλού πολιτικού πάνω σε βιτρό του 1932 ΒΙΝΤΕΟ
23:20 Τα πόδια «μιλούν» για την καρδιά: Τα σημάδια που προειδοποιούν για καρδιοπάθεια και διαβήτη
23:00 Ξεσηκωμός για τον Διαβήτη: Πανελλαδική κινητοποίηση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κατά της απόφασης του ΕΟΠΥΥ
22:40 Πέμη Ζούνη για Πέτρο Φιλιππίδη: «Είναι κατεστραμμένος και διαλυμένος – Πληρώνει και θα πληρώνει το τίμημα»
22:20 Ο ύπνος «προδίδει» την Πάρκινσον: Πώς τα ανήσυχα όνειρα και το φύλο προειδοποιούν για τον εκφυλισμό του εγκεφάλου
22:03 Μενδώνη και Φωτήλας στην πλατεία Γεωργίου: Τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας αποκτούν νέα λάμψη- Αυτοψία στο έργο ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ