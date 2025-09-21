Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία στη Βοιωτία-Το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη

Δικογραφία για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδή κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη σχηματίστηκε εις βάρος της 62χρονης από το χωριό Κλειδί στη Βοιωτία που είχε θάψει τη σορό της μητέρας της δίπλα από το σπίτι στο οποίο διέμενε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η 62χρονη είχε αποκρύψει τον θάνατο της μητέρας της για να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η 62χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου ήταν θαμμένη η ηλικιωμένη και εκεί εντοπίστηκε ο σκελετός με κλινοσκεπάσματα.

Σοκ στη Βοιωτία: 62χρονη έθαψε την 91χρονη μάνα της το 2023 κι έπαιρνε τη σύνταξή της

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Συνελήφθη ημεδαπή, χθες (20-09-2025) το βράδυ σε περιοχή της Βοιωτίας, στο πλαίσιο Εισαγγελικής Παραγγελίας διερεύνησης της εξαφάνισης της μόνης συνοίκου μητέρας της και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της.

Η συλληφθείσα υπέδειξε στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, το σημείο ταφής της αποβιώσασας μητέρας της, παραπλεύρως της οικίας της, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή, κατά την οποία βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός (με κλινοσκεπάσματα), ο οποίος περισυνελλέγη και θα αποσταλεί αρμοδίως για εξέταση.

Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδή κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Τανάγρας, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία».

