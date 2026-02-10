Η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ για τα επεισόδια

Σε ανακοίνωσή τους οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ για τα επεισόδια μεγάλης έκτασης που σημειώθηκαν, αναφέρουν:

«Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας.

Οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

