Η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ για τα επεισόδια
Η λακωνική ανακοίνωση του ΑΠΘ για τα επεισόδια.
Σε ανακοίνωσή τους οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ για τα επεισόδια μεγάλης έκτασης που σημειώθηκαν, αναφέρουν:
«Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας.
Οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News