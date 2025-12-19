Η ανάρτηση Καραναστάση για το πρόστιμο και την αφαίρεση διπλώματος λόγω αλκοόλ

Ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου και πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντής Καραναστάσης, συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρρεια αλκοόλ.

Η ανάρτηση Καραναστάση για το πρόστιμο και την αφαίρεση διπλώματος λόγω αλκοόλ
19 Δεκ. 2025 9:37
Pelop News

Να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ πιάστηκε σε μπλόκο της τροχαίας στη λεωφόρο Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας, πιάστηκε ηθοποιός Διαμαντής Καραναστάσης, πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας. 

Στον σύντροφο της προέδρου του κόμματος, Ζωής Κωνσταντοπούλου, επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Ο κ. Καραναστάσης σε ανάρτησή του στο Instagram αναφέρεται στο περιστατικό.

«Πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μια συνάντηση και μετά -δυστυχώς- πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι, χωρίς να περιμένω καθόλου.

Σε έναν άντρα 90 κιλών που ήπιε 2 ποτήρια κρασί, η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0,33 mg/l.

Εγώ είχα 0,29 με όριο πια τα 0,25 (πριν λίγες μέρες το όριο ήταν 0,5 mg/l).

Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο, εξαιρετικά αυστηρό όριο.

Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη, δεν είναι είδηση δύο μέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί.

Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ!».

