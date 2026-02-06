Η ανάρτηση της Βάνας Μπάρμπα για την κηδεία του Λάκη Ραπτάκη, πότε και που θα γίνει

Η Βάνα Μπάρμπα με ανάρτηση στα social media γνωστοποίησε ότι η κηδεία του Λάκη Ραπτάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στο νέο νεκροταφείο της Γλυφάδας και κάλεσε όσους επιθυμούν να αποχαιρετήσουν τον θρύλο της νυχτερινής διασκέδασης να δώσουν «το παρών».

Η Βάνα Μπάρμπα στην ανάρτησή της ανέφερε τα εξής: «Αγαπητοί φίλοι όσοι θέλετε να αποχαιρετίσετε τον αγαπημένο μας φίλο Λάκη Ραπτάκη τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στη Γλυφάδα, στο καινούργιο κοιμητήριο, στην εκκλησία Άγιος Ταξιάρχης, 11 η ώρα, θα σας περιμένουμε με εκτίμηση».

