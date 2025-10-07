Η Ανικανότητά τους να Ξεχωρίσουν την Ήρα από το Στάρι

Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά δείχνει πόσο μακριά είναι από την πραγματικότητα των αγροτών. Με την απόφαση που ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, την Παρασκευή, οι νέοι βιοκαλλιεργητές δεν θα πληρωθούν φέτος. Δηλαδή, όσοι άνθρωποι πίστεψαν στη βιολογική καλλιέργεια, έκαναν επενδύσεις, μπήκαν στο πρόγραμμα με υποχρεώσεις και υποσχέσεις, τώρα μένουν ξεκρέμαστοι.

Το Υπουργείο λέει ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι κάποιοι έκαναν παρατυπίες και πως πρέπει να «ξαναδεί» το πρόγραμμα. Ωραία. Αλλά γιατί να πληρώσουν οι τίμιοι το μάρμαρο; Γιατί να τιμωρηθούν όλοι;

Αντί να βρουν ποιοι φταίνε, τα βάζουν με όλους μαζί. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την ήρα από το στάρι και τελικά τα καταστρέφουν όλα.

Χιλιάδες παραγωγοί που τήρησαν όλους τους κανόνες, πλήρωσαν για πιστοποιήσεις, έβαλαν πλάτη για να κρατήσουν τη βιολογική γεωργία ζωντανή, μένουν απλήρωτοι εδώ και μήνες. Και τώρα τους λένε πως ούτε φέτος θα πάρουν ούτε ένα ευρώ. Με λίγα λόγια, τους δείχνουν την πόρτα της εξόδου.

Το πιο εξοργιστικό όμως είναι ότι μόλις πριν από έναν μήνα, το ίδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαφήμιζε με τυμπανοκρουσίες τον μεγάλο «πράσινο στόχο» του, μέχρι το 2027, το 30% της ελληνικής γης να καλλιεργείται βιολογικά.

Πώς γίνεται λοιπόν, από τη μία να υπόσχονται ανάπτυξη των βιολογικών και πράσινη μετάβαση, και από την άλλη να κόβουν τα πόδια αυτών που κάνουν πράξη αυτή την πολιτική; Ποιος θα πιστέψει ξανά τις εξαγγελίες τους;

Το κράτος αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ανίκανο να κάνει τη δουλειά του. Αντί να στηριχτούν οι δημόσιες υπηρεσίες που γνωρίζουν την αγροτική πραγματικότητα (οι ΔΑΟΚ), όλα παραδόθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ,με αποτέλεσμα να επικρατεί χάος. Κανείς δεν ξέρει τι ισχύει, ποιος πληρώνεται, ποιος κόβεται και γιατί.

Οι αγρότες που παλεύουν καθημερινά με το χώμα, το κόστος, τον καιρό και τη γραφειοκρατία, τώρα έχουν να παλέψουν και με την αδικία. Αντί να τους στηρίξει, η κυβέρνηση τους γυρνά την πλάτη και τους αφήνει απλήρωτους.

Η αλήθεια είναι απλή…η βιολογική γεωργία δεν σώζεται με διαφημίσεις και ωραία λόγια, αλλά με πράξεις και σεβασμό προς τους ανθρώπους που την κρατούν όρθια. Κι όσο αυτοί που αποφασίζουν από τα γραφεία της Αθήνας δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ποιος δουλεύει και ποιος κοροϊδεύει, τόσο η ύπαιθρος θα μαραζώνει και η ελληνική γη θα εγκαταλείπεται.

*Ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος είναι επικεφαλής του τμήματος Πρωτογενή Τομέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας και Αν. Γραμματέας του Τομέα Συνεταιρισμών και Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑ.ΣΟ.Κ

