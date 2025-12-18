Η Αντωνίου «σφυρίζει» το ντέρμπι Ατρόμητος – Αχαϊκή

Το ντέρμπι της Α’ Κατηγορίας ξεχωρίζει από το πρόγραμμα του σαββατοκύριακου

Η Αντωνίου «σφυρίζει» το ντέρμπι Ατρόμητος - Αχαϊκή
18 Δεκ. 2025 20:01
H Eλένη Αντωνίου ορίστηκε να διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας ανάμεσα στον Ατρόμητο Πατρών και την Αχαϊκή.

Συνοπτικά οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου έχουν ως εξής:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ροιτίκων, 15.00: Διαγόρας – Πανμοβριακός, Ζήκος.
Γηπ. Μιντιλογλίου, 15.00: Αστέρας Μιντιλογλίου – Αστέρας Τσουκαλεΐκων, Κωσταγιάννης.
Γηπ. Νιφορεΐκων, 15.00: Δόξα Νιφορεΐκων – Πήγασος, Παπακωνσταντίνου.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Ατρόμητος Πατρών – Αχαϊκή, Αντωνίου.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Ηρακλής Πατρών – Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, Μερμήγκας.
Γηπ. Προαστείου, 15.00: Νίκη Προαστείου – Ζαβλάνι, Φωτείνης.
Γηπ. Προσφυγικών, 15.00: Πάτραι – Απόλλων Εγλυκάδας, Βελιού.
Γηπ. Τέμενης, 15.00: Αστέρας Τέμενης – Αιγείρα/Ακράτα, Βαβαρούτας.
Γηπ. Προσφυγικών, 18.30: Εθνικός Πατρών – Αρης Πατρών, Σταθόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ροιτίκων, 15.00: Δόξα Παραλίας – Αχαιός, Αντωνίου.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.00: Αναγέννηση Πατρών – Τριταίας, Ταξιάρχης.
Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.00: Σταροχώρι – Εθνικός Σαγεΐκων, Τσεντούρος.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Πλαστήρα, 15.00: Θύελλα Αιγίου – Αίας Πατρών, Γκαβός.
Γηπ. Ρίου, 15.00: Αετός Ρίου – Πανιώνιος/Αχιλλέας, Βαβίλης.
Γηπ. Καλαβρύτων, 17.30: Καλάβρυτα – ΑΕ Αιγίου, Παπαχρήστος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ισώματος, 15.00: Πείρος – Δάφνη Πατρών, Κωσταγιάννης.
Γηπ. Λακκόπετρας, 15.00: Ικαρος Λακκόπετρας – Λιμνοχώρι, Σταθόπουλος.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.00: Παναχαϊκός – Παναθηναϊκός Πατρών, Παπακωνσταντίνου.
Γηπ. Σαραβαλίου, 18.00: Δίας Σαραβαλίου – Κρίνος, Τσάκης.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.00: Πυρσός Πατρών – Φαραϊκός, Ζήκος.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Δαβουρλής 92 – Αβυθος, Βελιού.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Αρόη – Ολυμπιακός Πατρών, Μερμήγκας.
Γηπ. Καμαρών, 15.00: Αχιλλέας Καμαρών – Πάτρα 2005, Ταξιάρχης.
Γηπ. Σαραβαλίου, 15.00: Αστέρας Λεοντίου – Αργυρά, Φωτείνης.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Σαραβαλίου, 15.00: Ικαρος Πετρωτού – Ατρόμητος Πατρών Β, Γιακουμάτος.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Σαραβαλίου, 18.30: ΑΕΚ Πατρών – ΑΟ Αιγίου 2019, Ζήκος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 12.00: Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου – Πετεινοί, Χριστοδουλάτος.
Γηπ. Σταυροδρομίου, 15.00: Αναγέννηση Σκιαδά – Ατλας, Βαβίλης.
Γηπ. Προσφυγικών, 16.00: Περιβόλα – ΠΑΟΚ Πάτρας 2018, Παπαδής.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Προσφυγικών, 13.00: Αρόη – Πάτραι Β, Παπαχρήστος.
Γηπ. Ροδιάς, 15.00: Απόλλων Αιγίου – Εθνικός Β, Γκαβός.
Γηπ. Προαστείου, 15.00: Φοίνικας Αγυιάς – Αίολος Αγυιάς, Κωνστανταρόπουλος.

