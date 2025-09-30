Η απάντηση Χρυσοχοΐδη γιατί δεν έγινε αλκοτέστ στον Μπισμπίκη

Όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ακολουθήθηκαν κατά γράμμα στην περίπτωση του Βασίλη Μπισμπίκη, σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Η απάντηση Χρυσοχοΐδη γιατί δεν έγινε αλκοτέστ στον Μπισμπίκη
30 Σεπ. 2025 8:54
Pelop News

Κατά γράμμα ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα στην υπόθεση του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος κατηγορείται για πρόκληση ζημιών σε σταθμευμένα οχήματα με το δικό του αυτοκίνητο, επεσήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας το περιστατικό, στο οποίο ο γνωστός ηθοποιός αποχώρησε από το σημείο μετά το συμβάν.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε συνέντευξή του, στο  Action 24 το βράδυ της Δευτέρας 29/09/2025, σημείωσε για την υπόθεση: «Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας περιλαμβάνει το ποινικό μέρος, που απουσίαζε από τον προηγούμενο. Προβλέπει ποινική δίωξη. Γι’ αυτό υπήρξε το αυτόφωρο και ορίστηκε δικάσιμος μέσα στον Οκτώβριο. Αυτό είναι το νέο στοιχείο. Από εκεί και πέρα, δεν συμμετέχω στη δικαστική διαδικασία ούτε ενεργώ ως αξιωματικός υπηρεσίας. Σημασία έχει να αποζημιωθούν όσοι υπέστησαν ζημιές και να αποκατασταθεί η αναστάτωση που υπέστησαν».

Σχετικά με το γεγονός ότι ο ηθοποιός δεν υπεβλήθη σε αλκοτέστ κατά την προσέλευσή του στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, όπου και συνελήφθη, ο Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Το αλκοτέστ γίνεται την “θερμή” ώρα, δηλαδή τη στιγμή του περιστατικού. Το σωστό θα ήταν ο δράστης να καλούσε εκείνη τη στιγμή την Τροχαία και το 100, και στη συνέχεια να ακολουθούσαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως το αλκοτέστ και το αυτόφωρο».

Αποκάλυψε, επίσης, ότι οι έλεγχοι για αλκοτέστ θα ενταθούν σημαντικά: «Οι έλεγχοι θα γίνουν πολύ πιο πυκνοί. Σε έναν μήνα από τώρα, δεν θα υπάρχει κεντρική λεωφόρος που αργά τη νύχτα να μην ελέγχεται. Έχουμε ενισχύσει την ομάδα της Τροχαίας με περίπου 100 νέα μέλη, που θα πλαισιώσουν τις ομάδες για τα αλκοτέστ».

Σε ερώτηση για το τι θα συνέβαινε σε περίπτωση που ο ηθοποιός υποβαλλόταν σε αλκοτέστ και διαπιστωνόταν υψηλή συγκέντρωση αλκοόλ, ο υπουργός απάντησε: «Για θετικό αλκοτέστ, προβλέπεται πλέον αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο και ένα πολύ υψηλό πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής, προβλέπεται οριστική αφαίρεση άδειας οδήγησης. Όταν πρόκειται για πλημμέλημα, την απόφαση για την ποινή τη λαμβάνει το δικαστήριο».
