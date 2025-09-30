H ΕΛΑΣ «καίει» τον Μπισμπίκη, η μυστηριώδης γυναίκα ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ο ηθοποιός μιλά για «παρεξήγηση», όμως η Αστυνομία διαψεύδει – Μυστήριο με γυναίκα που συστήθηκε ως κόρη του

30 Σεπ. 2025 8:19
Pelop News

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από το τροχαίο με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος κατηγορείται για εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, τα ξημερώματα του Σαββάτου 27/9. Ο ηθοποιός, που πήρε αναβολή και θα δικαστεί στις 8 Οκτωβρίου, επιμένει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο, ωστόσο η ΕΛ.ΑΣ. τον διαψεύδει.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο του τζιπ του χωρίς να έχει καταναλώσει αλκοόλ ή να τρέχει, ενώ τόνισε ότι ειδοποίησε τόσο την ασφαλιστική του εταιρεία όσο και την Αστυνομία: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Ενημέρωσα την ασφαλιστική και τις Αρχές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου σημείωσε ότι, ύστερα από έρευνα, διαπιστώθηκε πως δεν έγινε καμία κλήση στο 100 από τον ηθοποιό.

Την ίδια ώρα, νέο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA καταγράφει το όχημα του Μπισμπίκη να κινείται στη Φιλοθέη μετά το συμβάν.


Η μυστηριώδης γυναίκα

Σύγχυση προκαλεί και το περιστατικό που αποκάλυψε το Star: μια ημέρα μετά το ατύχημα, όταν αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του ηθοποιού, άνοιξε την πόρτα μια γυναίκα που συστήθηκε ως «κόρη» του. Μάλιστα προσπάθησε μπροστά τους να τον καλέσει στο τηλέφωνο. Όμως, ο Μπισμπίκης δεν έχει κόρη, αλλά έναν ανήλικο γιο, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για την ταυτότητα της γυναίκας.

Νέα στοιχεία

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγες ώρες μετά το τροχαίο ο ηθοποιός εθεάθη να οδηγεί ξανά το αγροτικό όχημά του, αυτή τη φορά χωρίς την πίσω πινακίδα, η οποία αγνοούνταν για αδιευκρίνιστο λόγο.

 
