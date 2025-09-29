Ποινική δίωξη σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη – Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει

Στο εδώλιο του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας παραπέμπεται να δικαστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά την την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του.

Ο εισαγγελέας μετά τη μελέτη της δικογραφίας άσκησε σε βάρος του ηθοποιού ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) , ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο από όπου έχει δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη, για άγνωστο λόγο, δεν διέθετε πινακίδα στο πίσω μέρος του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο και διαπίστωσαν ότι ήταν μισθωμένο από εταιρεία leasing. Έτσι, ήρθαν σε επικοινωνία με την εταιρεία και βρήκαν ότι είχε μισθωθεί από τον ηθοποιό που το βράδυ του Σαββάτου διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.

Η πρώτη κίνηση των Αρχών ήταν να χτυπήσουν το κουδούνι της οικίας του, αλλά δεν απαντούσε κανείς. Στη συνέχεια απομάκρυναν το αυτοκίνητο και τότε δύο γυναίκες που βρίσκονταν στο σπίτι που μένει ο ηθοποιός, άνοιξαν τελικά την πόρτα. Συστήθηκαν ως οι κόρες του κ. Μπισμπίκη, κάτι όμως που δεν ισχύει καθώς ο ηθοποιός έχει μόνο έναν γιο.

Τελικά λίγη ώρα αργότερα, ο Βασίλης Μπισμπίκης τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε πως θα πάει στο τμήμα για να απολογηθεί και έτσι έγινε λίγο μετά.

