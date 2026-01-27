Η απάντηση της Ευρώπης στις ΗΠΑ, «Μπορούμε να αναλάβουμε την ασφάλεια μας»

Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της ηπείρου, χωρίς να εξαρτάται από την Αμερική

27 Ιαν. 2026 11:46
Pelop News

Η Γαλλία αντέδρασε έντονα στη χθεσινή δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ρούτε έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απαντώντας σε ερώτηση του Γάλλου ακροδεξιού ευρωβουλευτή, Πιερ-Ρομέν Θιονέ, υπογραμμίζοντας ότι η ιδέα ενός ευρωπαϊκού στρατού είναι αναχρονιστική και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις.

Η απάντηση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ήταν άμεση και κατηγορηματική: «Όχι, αγαπητέ Μαρκ Ρούτε. Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ασφάλειά τους. Ακόμα και οι ΗΠΑ συμφωνούν. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ», δήλωσε.

Η αντίθεση της Γαλλίας προς τις δηλώσεις Ρούτε ενισχύθηκε και από άλλους αξιωματούχους, όπως η Μουρίελ Ντομενάκ, πρώην πρέσβης της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ, η οποία ανέφερε στο X ότι η στρατηγική της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας μέσω της αμερικανικής εγγύησης είναι ξεπερασμένη και στέλνει το λάθος μήνυμα στη Ρωσία.

Η Γαλλία δεν είναι η μόνη χώρα που υποστηρίζει την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρίν, δήλωσε σε γαλλικό ραδιόφωνο ότι η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της Ευρώπης μέσα στο ΝΑΤΟ και ότι αυτή η ιδέα, που είχε προτείνει η Γαλλία πριν από λίγα χρόνια, τώρα υποστηρίζεται από άλλες χώρες, όπως η Γερμανία.

Η συζήτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον, υπό την ηγεσία του Τραμπ, έχει δηλώσει ότι η Αμερική θα περιορίσει την εμπλοκή της στην ασφάλεια της Ευρώπης. Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική εθνικής άμυνας των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία απέναντι στις απειλές, και τονίστηκε ότι η Ευρώπη είναι οικονομικά και στρατιωτικά ικανή να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ιδιαίτερα απέναντι στη Ρωσία.

Επιπλέον, η απόφαση των ΗΠΑ να πιέσουν για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στην Ευρώπη είχε αντίκτυπο, καθώς πέρυσι κατάφεραν να πείσουν τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

