Η απάντηση της Βίσση σε εκείνους που την εμφανίζουν να σταματά το τραγούδι ΦΩΤΟ

Η δημοφιλης ελληνίδα τραγουδίτρια Άννα Βίσση, μέσα από μια ευθεία και ξεκάθαρη δήλωση της επί σκηνής, έβαλε τέλος στις φήμες που την θέλουν να εγκαταλείπει το τραγούδι.

Η τραγουδίστρια που μετρά φέτος δέκα συνεχόμενα χρόνια εμφανίσεων σε συγκεκριμένο νυχτερινό κατάστημα θέλησε να απαντήσει δημοσίως στα τελευταία ρεπορτάζ και δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν και υποστήριζαν πως σκοπεύει να αποσυρθεί από τις πίστες στο τέλος της φετινής σεζόν.

Ανήμερα των γενεθλίων της, η Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε τη δική της απάντηση, με το πάθος και την ενέργεια που τη χαρακτηρίζουν: «Και για να απαντήσω σε όλα αυτά που γράφονται… η Βίσση δεν αφήνει ποτέ τη νύχτα! Σας ευχαριστούμε πολύ και, όπως σας έχω ξαναπεί, όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω».

