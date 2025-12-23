Η απάντηση της Βίσση σε εκείνους που την εμφανίζουν να σταματά το τραγούδι ΦΩΤΟ

Η απάντηση επί σκηνής απο τη δημοφιλή τραγουδίστρια Αννα Βίσση.

Η απάντηση της Βίσση σε εκείνους που την εμφανίζουν να σταματά το τραγούδι ΦΩΤΟ
23 Δεκ. 2025 9:27
Pelop News

Η δημοφιλης ελληνίδα τραγουδίτρια Άννα Βίσση, μέσα από μια ευθεία και ξεκάθαρη δήλωση της επί σκηνής, έβαλε τέλος στις φήμες που την θέλουν να εγκαταλείπει το τραγούδι.

Η τραγουδίστρια που μετρά φέτος δέκα συνεχόμενα χρόνια εμφανίσεων σε συγκεκριμένο νυχτερινό κατάστημα θέλησε να απαντήσει δημοσίως στα τελευταία ρεπορτάζ και δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν και υποστήριζαν πως σκοπεύει να αποσυρθεί από τις πίστες στο τέλος της φετινής σεζόν.

Ανήμερα των γενεθλίων της, η Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε τη δική της απάντηση, με το πάθος και την ενέργεια που τη χαρακτηρίζουν: «Και για να απαντήσω σε όλα αυτά που γράφονται… η Βίσση δεν αφήνει ποτέ τη νύχτα! Σας ευχαριστούμε πολύ και, όπως σας έχω ξαναπεί, όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω».

Η απάντηση της Βίσση σε εκείνους που την εμφανίζουν να σταματά το τραγούδι ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:41 Χειροπέδες στην Πάτρα για ηρωίνη και δεκάδες φαρμακευτικά δισκία
10:40 Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Ξεκίνησε η αποστολή SMS, ποιοι θα λάβουν
10:38 Κίνα: Απέτυχε η δεύτερη απόπειρα να ολοκληρωθεί η δοκιμή ενός πυραύλου
10:37 Εξιχνιάστηκε κλοπή με λεία 2.000 ευρώ στο Αγρίνιο
10:31 Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών στην Πάτρα, τι βρέθηκε στην κατοχή του
10:29 Άνω Λιόσια: Τέσσερα παράνομα όπλα σε οικία
10:26 Διακινούσε ναρκωτικά από Ζάκυνθο στην Ηλεία, πιάστηκε στην Κυλλήνη
10:26 Υπόμνημα καταθέτει η Αχαϊκή
10:19 Το «αντίο» του ΝΟΠ στον Λευτέρη Κακουλίδη
10:18 Φωτιά σε Ι.Χ. στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:08 Οι πέντε σημαντικές αλλαγές για εργαζόμενους το 2026
10:08 Λονδίνο: Νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια την σύζυγό του, έξι συλλήψεις ΦΩΤΟ
10:00 ΕΣΗΕΠΗΝ: Γιόρτασαν οι δημοσιογράφοι της Ρόδου
9:58 Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ για «ανοικτούς» δρόμους από τους αγρότες και το «κλείσιμο» από την Τροχαία
9:55 Προσφορά τροφίμων από την Λέσχη 4χ4 Πάτρας
9:49 Γυμναστική για Μακρόν μαζί με Γάλλους στρατιώτες ΒΙΝΤΕΟ
9:49 «Ελ. Βενιζέλος»: Ρεκόρ όλων των εποχών για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών: 34 εκατ. επιβάτες το 2025
9:40 Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική
9:39 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ