Η απάντηση του Matthew Mcconaughey όταν τον ρώτησε ο γιος του αν φοβήθηκε να παντρευτεί τη μητέρα του

Τότε που ο Levi McConaughey ήταν 4 ετών, απηύθυνε στον πατέρα του, Matthew McConaughey μια απροσδόκητη ερώτηση. Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο 1.000ό επεισόδιο του podcast Modern Wisdom που παρουσιάζει ο Chris Williamson, όπου αναφέρθηκε σε στιγμές της ζωής του που θυμάται πως ένιωσε γενναίος.

Αποκάλυψε ότι ο γιος του, Levi, τον ρώτησε γιατί η μητέρα του δεν έχει το ίδιο επίθετο με εκείνον και με τον πατέρα του.

«Κοντοστάθηκα για λίγο. Με ξάφνιασε η ερώτησή του και είπα: “Είναι πολύ καλή ερώτηση, αλλά δεν είμαστε παντρεμένοι. Όταν παντρευτείς, αν θέλεις, αλλάζεις το επίθετό σου”. Καθόταν εκεί και άκουγε. Ξαφνικά με ρώτησε: “Φοβάσαι;”. Τότε σάστισα και σκέφτηκα: “Είσαι 4 χρονών, φίλε.”, αλλά με ειλικρίνεια απάντησα “Ναι, υποθέτω ότι φοβάμαι”».

Ο ηθοποιός συνέχισε λέγοντας πώς αντιμετώπισε εκείνη τη φοβία, αναζητώντας συμβουλές από τον πάστορά του και μεγαλύτερους σε ηλικία άντρες με μακροχρόνιες σχέσεις, που ήταν παντρεμένοι για δεκαετίες. «Ο πάστορας μου είπε: “Άσε με να σε ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ρίσκο; Να συνεχίσεις όπως είσαι και όλα να κυλούν ως έχουν ή να βουτήξεις βαθιά στην ιερή ένωση του γάμου;”». Ο Matthew απάντησε ότι το μεγαλύτερο ρίσκο είναι ο γάμος, και ο πάστορας έμεινε σιωπηλός. Αυτό ήταν αρκετό για τον ηθοποιό.

Ο Matthew γνώρισε τη Camila Alves, μοντέλο, επιχειρηματία και φιλάνθρωπο, σε ένα νυχτερινό κέντρο στο Λος Άντζελες το 2006. «Εμφανίστηκε, και πέρασε μπροστά μου από τα δεξιά στα αριστερά», είχε πει ο ηθοποιός στο PEOPLE για την πρώτη τους γνωριμία. «Ήταν σαν να αιωρούνταν. Και είπα ‘Τι είναι αυτό;’ Και μετά συστήθηκα. Από εκείνο το βράδυ, δεν ήθελα να περάσω χρόνο με άλλη γυναίκα Έχουμε μια αγάπη που ποτέ δεν αμφισβητήσαμε». Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2012, έπειτα από έξι μήνες αρραβώνα. Έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τον Levi (17 ετών), τη Vida (15) και τον Livingston (12).

Το βράδυ της Κυριακής, 28 Σεπτεμβρίου, ο Matthew McConaughey και η σύζυγός του, Camila Alves McConaughey, αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί στην ειδική προβολή της ταινίας The Lost Bus. Μια ταινία με ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια McConaughey, καθώς εκτός από τον Matthew, πρωταγωνιστεί και ο 17χρονος, Levi, στο υποκριτικό του ντεμπούτο.

Για την περίσταση, η Camila επέλεξε μια μονόχρωμη εμφάνιση. Ένα λευκό στράπλες φόρεμα που συνδύαζε τη δομημένη γραμμή με την αέρινη κίνηση. Το μπούστο, σε στιλ κορσέ, ήταν διακοσμημένο με λεπτεπίλεπτη δαντέλα και διακριτικές ενισχύσεις που χάριζαν στη σιλουέτα της υφή γλυπτού. Λεπτές κορδέλες έπεφταν απαλά από τους ώμους της, προσθέτοντας ρομαντική διάθεση, ενώ από τη μέση και κάτω, το φόρεμα μεταμορφωνόταν σε έναν «καταρράκτη» από κρόσσια. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με λευκές γόβες Jimmy Choo από δέρμα, με μυτερή μύτη και λεπτό τακούνι. Ο Matthew McConaughey επέλεξε ένα κλασικό κοστούμι σε ανθρακί απόχρωση, το οποίο συνδύασε με ανοιχτόχρωμο πουκάμισο και δερμάτινα παπούτσια.

