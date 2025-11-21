Η απάντηση του Στυλιανού Μπλέτσα για τα αιολικά Πάρκα στα Ακαρνανικά Όρη

Ο Αντιπερεφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Στέλιος Μπλέτσας με ανακοίνωση του αναφέρθηκε στο ζήτημα και τις καταγγελίες για τα αιολικά πάρκο στα Ακαρνανικά Όρη.

Η ανακοίνωση αναφέρει: Κατόπιν των επαναλαμβανόμενων ανακοινώσεων της Ορνιθολογικής Εταιρείας αναφορικά με τα αδειοδοτηθέντα αιολικά Πάρκα στα Ακαρνανικά Όρη, με κύριο, και κοινό τους χαρακτηριστικό τις αναρίθμητες ανακρίβειες, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οφείλει – προς ενημέρωση των πολιτών της – να θέσει τα γεγονότα στη πραγματική τους βάση, απαλλάσσοντάς τα από νεφελώδεις και φαντασιόπληκτες θεωρήσεις.

Αρχικά, πρέπει να επισημανθεί ότι η Ορνιθολογική Εταιρεία, υπερβαίνοντας απολύτως τον ρόλο της και ξεπερνώντας κάθε λογική, εξαπολύει -σε σταθερή και περιοδική βάση- αιτιάσεις περί δήθεν αυθαιρεσίας και παρανομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αναφορικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των αιολικών Πάρκων β΄ κατηγορίας, στα Ακαρνανικά Όρη.

Παρά το γεγονός, ότι οι επιστολές της Ορνιθολογικής Εταιρείας περιλαμβάνουν πλήρως αβάσιμες αιτιάσεις περί δήθεν παρανόμων χειρισμών της Περιφέρειας, και απαίτηση υλοποίησης ενεργειών, οι οποίες αυταπόδεικτα δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της, η Π.Δ.Ε. έχει απαντήσει και θα συνεχίσει να απαντά με απόλυτη τεκμηρίωση σε όλα τα ερωτήματα, που τίθενται εκ μέρους της Εταιρείας στις προαναφερθείσες επιστολές.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι με πρωτοβουλία της Π.Δ.Ε πραγματοποιήθηκε κατ’ ιδίαν συνάντηση με εκπροσώπους της Ορνιθολογικής Εταιρείας, στους οποίους εξηγήθηκε αναλυτικά, ότι το ζήτημα της νομιμότητας της σύνθεσης των Δ.Σ. των ΕΚΟΙΝ δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά της Περιφέρειας, παραπέμποντάς τους στην Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για τη χορήγηση αδειών σε έργα ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και αποθήκευσης σε ενεργειακές κοινότητες .

Με απόφαση της άλλωστε η ΡΑΑΕΥ τοποθετήθηκε επί του εν λόγω ζητήματος, επιβεβαιώνοντας με αναμφισβήτητο τρόπο τη θέση της Περιφέρειας περί αναρμοδιότητάς της επί του ζητήματος, όπως αυτή έχει διατυπωθεί σε σωρεία απαντητικών εγγράφων.

Παρόλα αυτά η απαράδεκτη από κάθε άποψη αντιμετώπιση της Περιφέρειας εκ μέρους της Ορνιθολογικής Εταιρείας συνεχίστηκε σε εξακολουθητική βάση, φθάνοντας στο σημείο να υπονοήσει σε σχετικό Δελτίο Τύπου, ότι η Π.Δ.Ε αγνοεί τις εν θέματι καταγγελίες, καθώς και τις συστάσεις του ΥΠΕΝ.

Είναι ωστόσο προφανές, πως καμία καταγγελία -ούτε προδήλως συστάσεις του Υπουργείου- δεν αγνοήθηκε. Τουναντίον, λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν, όταν αυτό επιτάσσει ο Νόμος κατά την αξιολόγηση καταστάσεων. Παράλληλα, είναι επίσης προφανής η μη δυνατότητα ικανοποίησης αιτημάτων από πολίτες και οργανώσεις και η συνεπακόλουθη συμμόρφωση με συστάσεις και οδηγίες, όταν αυτά στερούνται νομικού ερείσματος, όπως ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση των αναφερόμενων συστάσεων του ΥΠΕΝ για διακοπή των εργασιών.

Οι εν λόγω «συστάσεις» σε συνδυασμό με την απουσία επικαιροποιημένου θεσμικού πλαισίου χωροθέτησης (σύγχρονος χωροταξικός σχεδιασμός) και περιβαλλοντικής αδειοδότησης ΑΠΕ δίνουν το έδαφος στην Ορνιθολογική Εταιρεία να καταφέρεται κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της αρμόδιας Διεύθυνσής της.

Κρίνεται συνεπώς, απαραίτητη η θεσμική παρέμβαση και η νομοθετική μεταρρύθμιση του υφιστάμενου πλαισίου με στόχο την ενσωμάτωση των σύγχρονων θέσεων της πολιτείας και τον ακριβή καθορισμό των επιδιώξεων της για το μέλλον στο πεδίο της ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Με βαθιά επίγνωση της ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και δη η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού εργάζεται άοκνα για την απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου. Η αρμόδια Διεύθυνση άλλωστε, απαρτίζεται από ανθρώπους με πλήρη επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία, αίσθημα ευθύνης και αφοσίωση στην προστασία του περιβάλλοντος.

Έχοντας, λοιπόν, απόλυτη επίγνωση των τεκταινόμενων και της νομοθεσίας και με πλήρη βεβαιότητα για τη νομιμότητα των πράξεών της, η Π.Δ.Ε. τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι οι αδειοδοτήσεις ΑΣΠΗΕ αρμοδιότητάς της είναι καθόλα σύννομες.

Η Ορνιθολογική Εταιρεία έχει πλήρη γνώση της απόρριψης των ειδικών διοικητικών προσφυγών της, γεγονός το οποίο δεν αποδέχεται και ζητά από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να αναστείλει οριζόντια κάθε αδειοδότηση ΑΣΠΗΕ στην περιοχή, όπως και τις εργασίες των ήδη αδειοδοτηθέντων ΑΣΠΗΕ, χωρίς όμως κανένα νομικό έρεισμα. Κατά την Ορνιθολογική εταιρεία δε, η δική της υπόδειξη (ή μάλλον απαίτηση) είναι υπέρτερη του νόμου και οφείλει η ΠΔΕ να την υιοθετήσει.

Εν κατακλείδι, είναι απορίας άξιον, ποιος είναι τελικά ο ρόλος της Ορνιθολογικής Εταιρείας, η οποία έχει αναγορεύσει εαυτόν σε τιμητή των πάντων, αστυνομεύει, αξιώνει από την Διοίκηση την έκδοση πράξεων, την καλεί σε απολογία κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, η ΠΔΕ με υπεύθυνη στάση απέναντι στην κοινωνία και τις μελλοντικές γενιές ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, δηλώνει απερίφραστα ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με ψυχικό σθένος, τεχνοκρατική επάρκεια και επιστημονική τεκμηρίωση τη νομιμότητα και το ανθρώπινο δυναμικό της”.

