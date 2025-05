Η απίστευτη αντίδραση της Κιμ Καρντάσιαν στο Met Gala όταν της πάτησαν το φόρεμα! ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Δεν έκρυψε την η Κιμ Καρντάσιαν όταν ένας από τους άντρες της ασφάλειάς της σκόνταψε πάνω στο εντυπωσιακό δερμάτινο φόρεμά της κατά την άφιξή της στο Met Gala 2025, το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, λίγο πριν φτάσει στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, η 44χρονη Κιμ Καρντάσιαν καταγράφηκε σε βίντεο να αντιδρά ψυχρά όταν μέλος του προσωπικού της φάνηκε να πατάει την ουρά του ακριβού συνόλου της από τον οίκο «Chrome Hearts».

Kim Kardashian appears agitated after security guard trips over her Met Gala 2025 gown https://t.co/p5xSk70idN pic.twitter.com/bPCGSwFl2g

— New York Post (@nypost) May 6, 2025