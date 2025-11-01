Η απίστευτη μεταμόρφωση του Έρικ Χάαλαντ

Είναι ένας από τους σούπερ σταρ του Παγκόσμου ποδοσφαίρου. Ο λόγος για τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος μεταμφιέστηκε σε «Τζόκερ» για το Χάλογουιν και βγήκε στους δρόμους του Μάντσεστερ.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο 25χρονος Νορβηγός στο κανάλι του στο YouTube φαίνεται η διαδικασία μεταμόρφωσής του στον γνωστό κινηματογραφικό ήρωα.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε ένα κατάστημα σε ένα βενζινάδικο και, παρά το makeup και τα πράσινα μαλλιά, οι πελάτες τον αναγνώρισαν αμέσως.

