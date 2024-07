Η αποστολή του Lidl Kids Team Ελλάδος έζησε την εμπειρία του UEFA EURO 2024TM στο Βερολίνο

Η Lidl, ως Official Partner του UEFA EURO 2024TM, στο πλαίσιο του προγράμματος Lidl Kids Team, προσέφερε σε παιδιά από όλη την Ευρώπη την ευκαιρία να αναλάβουν τον ρόλο του συνοδού ποδοσφαιριστών (Player Escort) στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά του καλοκαιριού, το οποίο φέτος λαμβάνει χώρα στη Γερμανία.

Στο Lidl Kids Team Ελλάδος, συμμετείχαν 11 παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 10 ετών, τα οποία συνόδευσαν τους ποδοσφαιρικούς τους ήρωες και συγκεκριμένα τους παίκτες της Ολλάνδίας στον αγωνιστικό χώρο, φορώντας τις εμφανίσεις με τα διακριτικά του Lidl Kids Team. Στη συνέχεια, και μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών, τα παιδιά παρακολούθησαν τη διεξαγωγή του αγώνα μαζί με τους γονείς και τους συνοδούς τους, απολαμβάνοντας τη μαγική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο γήπεδο του Βερολίνου.

Στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού προγράμματος Lidl Kids Team, τα συνολικά 23 μέλη της ελληνικής αποστολής (11 παιδιά, 11 γονείς/κηδεμόνες και 1 συνοδός) απόλαυσαν 2 διανυκτερεύσεις στο Βερολίνο με πλούσιες παροχές, δώρα καλωσορίσματος, εισιτήρια για τους αγώνες, μεταφορές, γεύματα και ξεναγήσεις στην πόλη. Παράλληλα, διοργανώθηκαν επιπρόσθετες ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δημιουργική απασχόληση για τον ελεύθερο τους χρόνο.

Οι τυχεροί συμμετέχοντες της ελληνικής αποστολής Lidl Kids Team προέκυψαν μέσω του διαγωνισμού UEFA EURO 2024TM: Lidl Kids Team, ο οποίος διήρκησε από τις 7 Μαρτίου έως 1 Μαΐου 2024, μέσω της εφαρμογής Lidl Plus. Με κεντρικό μήνυμα «We’re on your team» προϋπόθεση ήταν η συμμετοχή στο πρόγραμμα χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εξαιρέσεις, με απόλυτο σεβασμό στη διαφορετικότητα, την προσωπικότητα και τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, μικρού ή μεγάλου. Είναι γνωστό άλλωστε, ότι οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων και του ενδιαφέροντος της Lidl Ελλάς και αυτό το αποδεικνύει καθημερινά.

Η Lidl Ελλάς δεσμεύεται συνεχώς να προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες στους πελάτες της, θεσπίζοντας συνεργασίες, όπως αυτή του UEFA EURO 2024TM. Η εταιρεία ήδη προετοιμάζεται για τις επόμενες μεγάλες ενέργειες για τις οποίες το κοινό μπορεί να ενημερώνεται συνεχώς μέσω της εφαρμογής Lidl Plus, της ιστοσελίδας της και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της.

