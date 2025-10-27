Η αποβολή του Γ. Χριστόπουλου και τα παράπονα

Η αποβολή του Γ. Χριστόπουλου και τα παράπονα
27 Οκτ. 2025 15:09
Ο έμπειρος τεχνικός του Ερμή Γιώργος Χριστόπουλος, στο 4ο σετ του ντέρμπι με την Ολυμπιάδα αποβλήθηκε για το σετ από τον Τάκη Γκόλφη και είδε τους τελευταίους πόντους από την πόρτα των αποδυτηρίων.
Μετά το τέλος, όταν ρωτήθηκε για την απόφαση είπε ότι η αποβολή του ήταν δίκαια, αλλά εξέφρασε παραπόνα από την διαιτησία των Γκόλφη-Βασιλείου για λήθη εναντίον του Ερμή.
Εμείς θα προσθέσουμε οτι οι δυο διαίτητες μπορεί να έκαναν λαθάκια, αλλά δεν επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα.
