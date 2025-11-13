Η ατάκα με το «no way» του Έβανς, που πάγωσε τους πάντες στο ΣΕΦ, ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αμερικανός γκαρντ, Κίναν Έβανς, επέστρεψε για να παίξει στη Euroleague για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2024 στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις στις 12 Νοεμβρίου 2025.

Ο Αμερικανός δεν πρόλαβε να κλείσει δύο λεπτά στο παρκέ του ΣΕΦ και έπεσε στο έδαφος κρατώντας το αριστερό του πόδι. Το ΣΕΦ που τον αποθέωνε πριν από λίγα λεπτά όταν πέρασε στο παιχνίδι «πάγωσε».

Ο Πίτερς και ο Ράιτ τρέχουν να κρατήσουν τον Αμερικανό που έχει σηκωθεί από το έδαφος και φωνάζει «no way». Στο ΣΕΦ πέφτει σιωπή… Όλοι παγώνουν.

Το «αποκλείεται» ακούγεται από κάθε φίλαθλο στο ΣΕΦ. Αργότερα η διάγνωση θα δείξει ρήξη αχίλλειου τένοντα.

Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού

