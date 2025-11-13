Η ατάκα με το «no way» του Έβανς, που πάγωσε τους πάντες στο ΣΕΦ, ΒΙΝΤΕΟ

Η παρακάμερα από το Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις

Η ατάκα με το «no way» του Έβανς, που πάγωσε τους πάντες στο ΣΕΦ, ΒΙΝΤΕΟ
13 Νοέ. 2025 18:41
Pelop News

Ο Αμερικανός γκαρντ, Κίναν Έβανς, επέστρεψε για να παίξει στη Euroleague για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2024 στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις στις 12 Νοεμβρίου 2025.

Ο Αμερικανός δεν πρόλαβε να κλείσει δύο λεπτά στο παρκέ του ΣΕΦ και έπεσε στο έδαφος κρατώντας το αριστερό του πόδι. Το ΣΕΦ που τον αποθέωνε πριν από λίγα λεπτά όταν πέρασε στο παιχνίδι «πάγωσε».

Ο Πίτερς και ο Ράιτ τρέχουν να κρατήσουν τον Αμερικανό που έχει σηκωθεί από το έδαφος και φωνάζει «no way». Στο ΣΕΦ πέφτει σιωπή… Όλοι παγώνουν.

Το «αποκλείεται» ακούγεται από κάθε φίλαθλο στο ΣΕΦ. Αργότερα η διάγνωση θα δείξει ρήξη αχίλλειου τένοντα.

Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Οι πιθανές λύσεις για την επέκταση του παρκινγκ
20:48 «Εγκέφαλος» διεθνούς δικτύου κυβερνοεπιθέσεων πιάστηκε στην Ελλάδα
20:39 «Μέχρι σήμερα έχουμε στείλει σχεδόν 100.000 ευρώ», νέα μαρτυρία για τον «ιερέα» youtuber
20:26 Opinion Poll: Διατηρεί προβάδισμα 16,5 μονάδων η ΝΔ του ΠΑΣΟΚ
20:19 Καιρός: Θα μας τρελάνει, αύριο (14/11/2025) έρχεται η άνοιξη!
20:13 Δράση ζωής στην πισίνα από ΝΕΠ, ΕΕΦΙΕ καιΚΔΕΔΜΟΠ-«Χάρισε ζωή»
20:12 Εξαφάνιση μυστήριο 31χρονου στη Ναύπακτο
20:10 Αρχίζουν οι ναυμαχίες και για τους Ανδρες της ΝΕΠ
20:09 «Αγαπάω τα γατάκια και θέλω μόνο το καλό τους», τρία χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή και 3.000 ευρώ πρόστιμο στον 63χρονο βασανιστή
20:00 «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Yποπτες 1.200 αιτήσεις από Ηλεία
19:56 Αίγιο: Διπλή κινητοποίηση διαμαρτυρίας από αγρότες-κτηνοτρόφους ΦΩΤΟ
19:48 Πάτρα: Συναγερμός, φωτιά στην οδό 12ου Συντάγματος
19:41 Αλλαγή δεδομένων για προπονητή στην Παναχαϊκή
19:29 Μπατακλάν: Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από το βράδυ της κόλασης, ΒΙΝΤΕΟ
19:19 ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν στην Εξεταστική «Φραπές» και «Χασάπης»
19:09 Το μαύρο στεφάνι και οι 14 πυροβολισμοί στο σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο, ΦΩΤΟ
19:00 Επενδύοντας στην κοινωνική μόλυνση
18:50 Παναγιωτάρας: «Μόνο καθαρή νίκη με Έσπερο»
18:43 HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε: Αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2025
18:41 Η ατάκα με το «no way» του Έβανς, που πάγωσε τους πάντες στο ΣΕΦ, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ