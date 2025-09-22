Η Αθηνά Κακούρη γράφει στην «Π»: Υπάρχει και κάτι ελπιδοφόρο

Η Αθηνά Κακούρη γράφει στην «Π»: Υπάρχει και κάτι ελπιδοφόρο
22 Σεπ. 2025 19:30
Πολλά δυσάρεστα έγιναν φέτος στις παρυφές της Πάτρας, με τις καταστροφικές φωτιές που την έζωσαν, και τους καυγάδες που έστησαν εκ των υστέρων οι διάφορες Αρχές.

Δίπλα όμως σ’ αυτά τα αποκαρδιωτικά, υπάρχει και κάτι ελπιδοφόρο. Σε όλα τα χωριά λειτουργούν Πολιτιστικοί Σύλλογοι, που το καλοκαίρι αναπτύσσουν και ομάδες πυρασφάλειας ή επιφυλακής. Δημιουργούνται, δηλαδή, μικρές ομάδες που κάνουν βάρδιες, ώστε να ελέγχουν όλες τις προσβάσεις προς δασικούς δρόμους, όπου ο Νόμος απαγορεύει την είσοδο μετά τη δύση του ηλίου. Οι ομάδες πυρασφάλειας σταματούν κάθε αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα ή πεζό που πάει να περάσει. Δεν έχουν βέβαια την εξουσία να του απαγορεύσουν τη δίοδο ή να το κρατήσουν, αλλά παίρνουν τα στοιχεία του οχήματος και του οδηγού, τον οποίο ειδοποιούν ότι θα τα κοινοποιήσουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τις ομάδες τις στελεχώνουν άνδρες που ξέρουν τα βουνά, τα αγαπούν και δεν τσιγκουνεύονται τον κόπο τους, ενεργούν δε σε στενή συνεργασία με τον/την πρόεδρο της Κοινότητος, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Πατρών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Φέτος, για πρώτη φορά, στο χωριό όπου ξεκαλοκαιριάζω από παλαιά, παρουσιάστηκαν ως εθελοντές πολλοί παραθεριστές. Ηταν νέοι εικοσάρηδες, που προθυμοποιήθηκαν να κάμουν βάρδιες με την καθοδήγηση των έμπειρων ντόπιων.

Σημάδι ελπιδοφόρο, γιατί τίποτα δεν μπορεί να πάει εμπρός στον τόπο μας χωρίς την πρόθυμη εμπλοκή όλων μας.
