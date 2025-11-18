Η αξιολόγηση της ΕΕ απο το ΕΕΣ εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες

Το νέο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) περιλαμβάνει 73 εκθέσεις ελέγχου και επισκοπήσεις για την επόμενη διετία.

Το όργανο ελέγχου της ΕΕ σχεδιάζει επίσης να εκδώσει τουλάχιστον 10 γνώμες αναφορικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ενωσιακό προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034.

Επίσης, δεν θα σταματήσει να παρουσιάζει σημαντικές αναλύσεις για ζητήματα καθοριστικά για το μέλλον της ΕΕ, υπηρετώντας έτσι τους πολίτες, τα θεσμικά ενδιαφερόμενα μέρη και τους εταίρους του, τόσο σε ενωσιακό όσο και εθνικό επίπεδο.

«Το πρόγραμμα εργασίας του οργάνου μας για την επόμενη διετία θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση των επιδόσεων των δράσεων της ΕΕ, εκτιμώντας πόσο ασφαλή, βιώσιμη, ανταγωνιστική και ανθεκτική είναι η Ένωση», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΕΣ, κ.Tony Murphy.

«Μπορεί ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ να φέρει σημαντικές αλλαγές, όμως η λογοδοσία και η διαφάνεια θα πρέπει να αποτελούν τα θεμέλια κάθε μελλοντικού μοντέλου εκτέλεσης των δαπανών. Όσο για μας, θα εξακολουθήσουμε να φροντίζουμε για την άσκηση αυστηρής εποπτείας σε όλους τους τομείς δαπανών της ΕΕ.»

Η έναρξη του προγράμματος εργασίας 2026+ συμπίπτει με την εφαρμογή της νέας στρατηγικής 2026-2030 του ΕΕΣ, η οποία θα εστιάσει στον έλεγχο εκείνων των τομέων στους οποίους το όργανο μπορεί να προσφέρει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Ως εκ τούτου, το όργανό μας θα εστιάσει τις προσπάθειές του σε τέσσερις στρατηγικούς τομείς.

Στον πρώτο, αυτόν που αφορά την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της ΕΕ, το ΕΕΣ θα διενεργήσει ελέγχους επί θεμάτων νευραλγικής σημασίας, όπως η αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών, η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου της αιολικής ενέργειας, ο κανονιστικός φόρτος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και η ενωσιακή στήριξη για την ανάκαμψη από φυσικές καταστροφές.

Θα αξιολογήσει επίσης τα μέσα της ευρωπαϊκής εμπορικής άμυνας, την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού διαστημικού τομέα, καθώς και τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων στην Ευρώπη.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών μάς απέδειξαν πόσο εύθραυστη είναι η ειρήνη, γεγονός που αναδεικνύει την προστασία των πολιτών σε τομέα πολιτικής απόλυτης προτεραιότητας για την Ένωση.

Στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, το ΕΕΣ θα εξετάσει τον κανονισμό για τη στήριξη της παραγωγής πυρομαχικών, θα αξιολογήσει την ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών, περιλαμβανομένης και της απόκρισης της ΕΕ σε μεγάλης κλίμακας περιστατικά κυβερνοασφάλειας, και θα δημοσιεύσει επισκόπηση σχετικά με την ενωσιακή πολιτική άμυνας.

Θα μελετήσει την αυξημένη στήριξη προς την Ουκρανία, θα αναλύσει τις προσπάθειες για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και θα αξιολογήσει τα συστήματα της ΕΕ για τις επιστροφές, την επανεισδοχή και την επανένταξη μεταναστών.

Η μετάβαση της Ένωσης προς την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό θέμα στο πρόγραμμα εργασίας του οργάνου.

Οι τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος θα είναι και εδώ πολλοί και διάφοροι, όπως για παράδειγμα το ταμείο Καινοτομίας για την πράσινη μετάβαση, οι τιμές-στόχος της στρατηγικής της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια, οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, το κύμα ανακαινίσεων στην ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την αποκατάσταση των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις, καθώς και η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τα «παντοτινά χημικά.»

Μολονότι ο προβλεπόμενος κύκλος ζωής του ταμείου για την ανάκαμψη από την πανδημία κοντεύει να ολοκληρωθεί, αυτό θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται στο πρόγραμμα εργασίας του ΕΕΣ, σε μια προσπάθεια προστασίας των δημόσιων οικονομικών της ΕΕ.

Οι έλεγχοι σχετικά με τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·(ΜΑΑ) θα καλύψουν τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα των διατιθέμενων πόρων, καθώς και τις αναθεωρήσεις των εθνικών σχεδίων.

Πέρα από τον ΜΑΑ, στη θεματολογία των εκθέσεων θα περιλαμβάνονται επίσης έλεγχοι των πληροφοριακών συστημάτων των κρατών-μελών για τη διαχείριση των τελωνειακών δασμών, της δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνού και των οικονομικών και εμπορικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα παρακολουθήσει στενά τη διαμόρφωση του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και θα υποστηρίξει τους νομοθέτες με σειρά γνωμών σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπεται να παρουσιαστούν το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Το ΕΕΣ αξιολογεί την οικονομία, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη νομιμότητα και την κανονικότητα της δράσης της ΕΕ μέσω των ανεξάρτητων, επαγγελματικών και επιδραστικών ελεγκτικών εργασιών του.

Οι ελεγκτικές εκθέσεις, επισκοπήσεις και γνώμες του συνιστούν στοιχείο καθοριστικής σημασίας στην αλυσίδα της λογοδοσίας στην ΕΕ, καθώς υποχρεώνουν σε λογοδοσία τους υπευθύνους για την εκτέλεση των πολιτικών και προγραμμάτων της, ήτοι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλα ενωσιακά όργανα, καθώς και τις εθνικές αρχές.

Επίσης, παρέχουν στους πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο τόσο η ίδια όσο και τα κράτη-μέλη της ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος.

Το ΕΕΣ είναι ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ και για τον λόγο αυτό είναι άκρως σημαντικό, κατά την ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας να απολαύσει πλήρους ανεξαρτησίας.

Κων/νος Σ. Μαργαρίτης

Δημοσιογράφος

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



